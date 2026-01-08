Film Will Arnett stößt zum Cast von ‚Behemoth!‘

Bang Showbiz | 08.01.2026, 11:00 Uhr

Will Arnett ersetzt David Harbour in ‚Behemoth!‘.

Der Schauspieler wird neben Hauptdarsteller Pedro Pascal sowie Olivia Wilde, Eva Victor, Matthew Lillard, Margarita Levieva und Alexa Swinton in dem Drama zu sehen sein, nachdem bekannt wurde, dass ‚Stranger Things’-Star Tony Gilroys Film aus persönlichen Gründen verlassen hat.

Die Dreharbeiten begannen Ende Oktober, aber Insider berichteten ‚Deadline‘, dass die Szenen mit Harbour, die neu gedreht werden müssen, minimal sind, da er zu dieser Zeit viel Werbung für die letzte Staffel von ‚Stranger Things‘ machte, sodass die Aufnahme von Arnett in die Besetzung die Dreharbeiten nicht länger als geplant verzögern dürfte. Genaue Details zur Handlung von ‚Behemoth!‘ werden von Searchlight Pictures unter Verschluss gehalten, aber es wird vermutet, dass der Film, für den Gilroys auch das Drehbuch geschrieben hat und als Co-Produzent fungiert, sich um einen Cellisten dreht.

Will wurde kürzlich für seine Rolle in ‚Is This Thing On?‘ gefeiert, in dem er Alex Novak spielt, der zufällig Stand-up-Comedian wird, während er kurz vor der Scheidung von seiner Frau Tess (Laura Dern) steht.