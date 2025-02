Film Will Smith arbeitet an Fortsetzung von ‚Hitch‘

Will Smith - November 2022 - Avalon - Emancipation Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2025, 18:00 Uhr

Will Smith entwickelt eine Fortsetzung von ‚Hitch‘.

Der 56-jährige Schauspieler spielte die Hauptrolle in der romantischen Komödie von 2005 und Andy Tennant, der damals als Regisseur fungierte, erzählte jetzt, dass der Oscar-prämierte Star an einer Fortsetzung arbeitet, die jedoch ohne ihn hinter der Kamera stattfinden wird.

Tennant sagte gegenüber ‚Business Insider‘: „Ich habe einen Vorschlag für eine Fortsetzung eingereicht, der ziemlich lustig war, aber ich denke, Will entwickelt eine ‚Hitch‘-Fortsetzung ohne mich. Ich habe es erst vor drei Monaten erfahren.“ Er selbst habe eine wirklich gute Idee für eine Fortsetzung gehabt, aber ein Manager bei Sony teilte ihm dann mit, dass Wills Produktionsfirma bereits eine Fortsetzung entwickelt. „Nun, das ist Hollywood“, sagte der Filmemacher.

Der Regisseur von ‚Sweet Home Alabama‘ gibt auch zu, dass er seit der Arbeit an dem Film keinen Kontakt mehr zu Will hatte. Böses Blut gibt es zwischen ihm und dem ‚Independence Day‘-Star aber nicht. Tennant erklärte: „Er hat mich eingestellt, um diesen Film zu machen. Es war kein leichter Job für irgendjemanden, aber wir sind mit diesem Film um die Welt gereist. Auch in den schwierigen Zeiten sagte er immer: ‚Warte ab, wir werden mit diesem Film um die Welt reisen.‘ Und das haben wir getan, und es war großartig. Es war die erstaunlichste Reise, auf der ich je war. Und als es vorbei war, war meine Zeit mit Will vorbei. Das war’s. Und ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört.“