Film Will Smith: Er möchte Zendaya für ‚Hancock 2‘ engagieren

Will Smith - Photo Call Madrid - BAD BOYS: RIDE OR DIE - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 09:00 Uhr

Will Smith erzählte, dass Zendaya für eine Rolle in ‚Hancock 2‘ angesprochen wurde.

Der 56-jährige Schauspieler verriet, dass er seine Rolle des Superhelden in einer Fortsetzung des Blockbusters aus dem Jahr 2008 gerne wieder aufnehmen würde.

Dabei habe Smith die ‚Challengers‘-Schauspielerin bereits für eine Rolle in dem kommenden Projekt im Auge. Im Twitch-Livestream von xQc gab Will einen Vorgeschmack und sagte: „Wir haben noch nicht einmal darüber gesprochen, also verrate ich Ihnen eine kleine Information – Zendaya wurde für eine Rolle in ‚Hancock 2‘ angesprochen.“ In dem Originalfilm hatte Smith den titelgebenden Superhelden John Hancock gespielt, einen Alkoholiker mit Amnesie, der fliegen kann und über Superkräfte verfügt. Er rettet das Leben des PR-Spezialisten Ray Embery (Jason Bateman), der ihm mit seiner Frau Mary (Charlize Theron) dabei hilft, sein Image wiederherstellen und sich an seine Vergangenheit erinnern zu können. Trotz wenig positiver Kritiken hatte der Film mit einem Budget von 150 Millionen US-Dollar 629,4 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Sony äußerte sich nicht zu der Aussicht auf eine Fortsetzung des Projekts, aber kurz nach der Erstveröffentlichung des Films bestand der Regisseur Peter Berg darauf, dass ein Sequel in Planung sei.