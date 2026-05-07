Film Wird ‚Happy Death Day 3‘ passieren? Jessica Rothe verrät’s

Jessica Rothe - March 2024 - Getty Images - WonderCon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 19:00 Uhr

'Happy Death Day'-Star Jessica Rothe hat verraten, dass sie sich mit Autor und Regisseur Christopher Landon getroffen hat, um darüber zu sprechen, ob ein dritter Film der Horror-Reihe entstehen wird.

Jessica Rothe hatte ein Treffen mit Autor und Regisseur Christopher Landon über ‚Happy Death Day 3‘.

Sie enthüllte jetzt, dass er sich ein „unglaubliches Ende“ für die Trilogie ausgedacht habe. Die 38-jährige Schauspielerin hatte ihren Durchbruch mit der Rolle der College-Studentin Tree Gelbman in ‚Happy Death Day‘ aus dem Jahr 2017, in dem ihre Figur in einer Zeitschleife gefangen ist und immer wieder von einem maskierten Killer ermordet wird. Jessica spielte Tree 2019 in ‚Happy Death Day 2U‘ erneut und verriet nun, dass sie und Landon über einen dritten Film gesprochen haben. Sie sei absolut dafür, als Tree zurückzukehren und den Fans der Reihe einen passenden Abschluss für die Geschichte des beliebten „Final Girl“ zu liefern.

„Ich hatte tatsächlich gerade erst ein Abendessen mit Chris Landon, und wir haben einen heimlichen Plan, obwohl er eigentlich gar nicht so heimlich ist“, sagte sie im Interview mit ‚ComingSoon‘. Beide sollen sich „unglaublich leidenschaftlich“ dafür einsetzen, dass der dritte Film passiert und arbeiten aktuell daran, alles auf ihrer Seite zu entwickeln und auf den richtigen Stand zu bringen, damit das Projekt für das Studio zu einer Selbstverständlichkeit wird. „Denn Chris ist wirklich fest davon überzeugt – und ich stimme ihm zu –, dass er sich ein unglaubliches, unglaubliches Ende für die Trilogie ausgedacht hat und eine Möglichkeit gefunden hat, die Filme perfekt abzuschließen.“ Außerdem liebe sie Tree einfach und möchte ihr ihren letzten Tag geben: „Obwohl es für ein Final Girl natürlich keinen letzten Tag gibt. Es könnte immer weiter und weiter und weitergehen.“

Jessica ist mit ihrem neuesten Film ‚Affection‘ zum Horror-Genre zurückgekehrt. Darin spielt sie eine Frau namens Ellie, die von Anfällen geplagt wird, die ihr Gedächtnis zerstören, bis sie ihren Ehemann und ihre Tochter nicht mehr erkennt. Die Schauspielerin gab zu, dass viele Szenen schwierig zu drehen gewesen seien, weil Regisseur BZ Meza das Publikum im Unklaren darüber lassen wollte, was mit Ellie passiert. Sie sagte: „Es war, glaube ich, ein schmaler Grat, weil wir unsere Karten nicht zu früh aufdecken wollten und wollten, dass die Zuschauer auf Ellies Seite stehen. Aber gleichzeitig braucht man bei einem Film wie diesem dieses Element – ich liebe unzuverlässige Erzähler – und ständig zu hinterfragen, wer in diesem Film eigentlich unzuverlässig ist, gehört zu den Dingen, die ihn so fesselnd machen und die Leute weiterschauen lassen.“