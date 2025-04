Musik Wolf Alice: Arbeit an neuem Album?

Ellie Rowsell - Getty - Wolf Alice - London - December 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2025, 16:00 Uhr

Wolf Alice scheinen angedeutet zu haben, dass ihr neues Album in Arbeit ist.

Die von Ellie Rowsell angeführte Indie-Band hat seit ihrer Platte ‚Blue Weekend‘ (2021) kein komplettes Studioalbum mehr herausgebracht.

Im vergangenen Februar wurde verkündet, dass Wolf Alice ihre Plattenfirma Dirty Hit verlassen haben, um einen Vertrag bei Columbia Records zu unterschreiben. Ein Fan der Band postete in dieser Woche auf X: „Ich hatte letzte Nacht einen Traum, in dem Wolf Alice ihr neues Album ankündigten.“ Die Musikgruppe antwortete daraufhin: „Traum oder Vision?“ Der Bassist der Band, Theo Ellis, deutet an, dass der Countdown für ihre vierte LP läuft. Die Fans von Wolf Alice begannen auf Reddit damit, darüber zu spekulieren, dass neue Musik der Künstler in Arbeit sei, nachdem die ‚Don’t Delete The Kisses‘-Musiker im März für das Glastonbury-Musikfestival bestätigt worden waren. Die mit dem Mercury Prize ausgezeichneten Indie-Rocker veröffentlichten 2022 ihre EP ‚Blue Lullaby‘, die Neuinterpretationen der Songs ihrer gefeierten LP ‚Blue Weekend‘ enthält. Wolf Alice werden im Juni beim Glastonbury und im Mai beim Big Weekend von BBC Radio 1 in Liverpool auftreten.