Musik Wolf-Alice-Star Ellie Rowsell ‚hocherfreut‘ über Zusammenarbeit mit Harry Styles

Ellie Rowsell - Getty - Wolf Alice - London - December 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2026, 11:00 Uhr

Die Musikerin steuerte Background-Gesang für das neue Album 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally' bei.

Ellie Rowsell zeigt sich begeistert von der Kollaboration mit Harry Styles.

Die Wolf-Alice-Frontfrau wurde eingeladen, den ehemaligen One-Direction-Star im Studio zu besuchen und Background-Gesang für Songs auf seinem neuen Album ‚Kiss All the Time. Disco, Occasionally‘ aufzunehmen. Sie gab zu, dass es ein „echtes Vergnügen“ gewesen sei, mit Harry zu arbeiten.

Im Gespräch mit ‚NME‘ verriet die Musikerin: „Ich war hocherfreut, in sein Studio gehen zu dürfen, mir einige seiner Songs anzuhören und ein paar Harmonien einzusingen. Es war wirklich eine große Freude.“ Alle neuen Songs kenne die 33-Jährige allerdings nicht. „Ich habe das ganze Album tatsächlich noch nicht komplett gehört, deshalb freue ich mich schon darauf“, erklärte sie.

‚Kiss All the Time. Disco, Occasionally‘ erscheint am 6. März und ist Harrys erste Studioveröffentlichung seit ‚Harry’s House‘ aus dem Jahr 2022. Das Album stieg sowohl in Großbritannien als auch in den USA auf Platz eins ein und gewann später drei Grammy Awards, darunter in der Kategorie ‚Album des Jahres‘.

Der Chartstürmer ließ sich mit seiner neuen Platte bewusst Zeit und kehrte erst zurück, als sich die Musik vollkommen richtig angefühlt habe. Die Auszeit habe ihm geholfen, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. „Einen großen Schritt Abstand von allem zu nehmen, hat mir viel über mich selbst beigebracht und darüber, wie ich arbeiten möchte“, enthüllte der Sänger in der ‚Hits Radio Breakfast Show‘. „Ich freue mich riesig darauf, es den Leuten vorzuspielen – und das fühlte sich nach dem richtigen Moment an, es zu veröffentlichen.“

Der 31-Jährige verriet außerdem, dass der Albumtitel sein „Lebensmotto“ sei. „Sein Leben mit Liebe zu leben und sich von Liebe leiten zu lassen – und sich zwischendurch auch mal eine Pause zu gönnen, um Spaß zu haben – ist ein wirklich guter Ansatz“, erzählte Harry. „Und ich habe das in den letzten Jahren so gemacht, und das hat zu positiven Veränderungen in meinem Leben geführt.“