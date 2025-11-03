Film ‚Wonder Woman‘-Regisseurin Patty Jenkins über mögliche Rückkehr zu DC

Patty Jenkins - 2018 Turner Upfront - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 14:00 Uhr

Die Filmemacherin schließt es nicht aus, zu DC zurückzukehren.

Patty Jenkins ist offen dafür, einen weiteren Film für DC zu inszenieren.

Die Regisseurin führte 2017 bei ‚Wonder Woman‘ mit Gal Gadot in der Hauptrolle Regie und auch bei der Fortsetzung ‚Wonder Woman 1984‘ im Jahr 2020. Nun offenbart die 54-Jährige, dass sie eine Rückkehr zum Superhelden-Genre in Betracht ziehen würde. Allerdings ist sie derzeit mit anderen Projekten wie ‚Star Wars: Rogue Squadron‘ beschäftigt.

In einem Interview mit ‚Marvel Cinematic Universe News‘ erklärte Jenkins: „Man sagt niemals nie, weil ich Wonder Woman liebe. Aber im Moment bin ich so begeistert von dem, was ich gerade mache, und es ist immer gut, etwas Neues zu tun. Ich habe es geliebt, Superheldenfilme zu machen … man weiß ja nie, aber ich habe gerade eine gute Zeit.“

‚Wonder Woman‘ folgt Diana (Gadot), einer amazonischen Kriegerprinzessin, die ihre versteckte Inselheimat verlässt, nachdem sie den amerikanischen Piloten Steve Trevor (Chris Pine) trifft, der ihr von einem gewaltigen Krieg in der Außenwelt erzählt. In dem Glauben, den Konflikt stoppen zu können, entdeckt sie ihre vollen Kräfte und ihr wahres Schicksal, während sie darum kämpft, Frieden für die Menschheit zu bringen.

Jenkins sollte ursprünglich die Regie für einen dritten ‚Wonder Woman‘-Film übernehmen, doch das Projekt wurde auf Eis gelegt, als James Gunn und Peter Safran DC Studios übernahmen und letztlich das DC-Universum neu starteten. Nach der Absage von ‚Wonder Woman 3‘ kehrte Jenkins zu Lucasfilm zurück, um ihre Arbeit an ‚Star Wars: Rogue Squadron‘ wieder aufzunehmen.

Im ‚Talking Pictures‘-Podcast erzählte die Regisseurin: „Als ich ‚Star Wars‘ verließ, um ‚Wonder Woman 3‘ zu machen, haben wir darüber gesprochen, danach zurückzukehren, also haben wir einen Deal dafür vorbereitet. Als ‚Wonder Woman 3‘ dann wegfiel, wussten Lucasfilm und ich, dass wir den Deal abschließen mussten. Ich arbeite jetzt wieder an ‚Rogue Squadron‘ und wir werden sehen, was passiert.“