Musik WWE-Star Joe Hendry will mit neuem Album auf Tour gehen

WWE star Joe Hendry sings on Monday Night Raw - Getty/WWE - August 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2026, 11:00 Uhr

WWE-Star Joe Hendry will mit neuem Album auf Tour gehen.

WWE-Star Joe Hendry möchte sein neues Album nicht nur veröffentlichen, sondern auch live auf die Bühne bringen.

Der 38-jährige Schotte kann sich gut vorstellen, mit seinem aktuellen Werk ‚Beyond Belief‘ auf Tour zu gehen. Das Album erschien am Montag (5. Oktober) und kletterte bereits in den iTunes-Charts nach oben. Auf die Frage der Zeitung ‚Metro Scotland‘, ob er die neuen Songs auch bei Konzerten präsentieren wolle, antwortete Hendry enthusiastisch: „Zu 1.000 Prozent.“ Bereits seine Single ‚I Believe In Joe Hendry‘ habe er mit mehreren Live-Auftritten begleitet. „Die waren immer gut besucht. Es wäre großartig, das wieder zu machen“, erklärte der Wrestler.

Hendry hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als ungewöhnlicher Crossover-Künstler gemacht. Seine augenzwinkernde Wrestling-Persönlichkeit verbindet den Ring mit Musik und Comedy. Aus der britischen Independent-Szene kämpfte er sich bis zur WWE-Spitze vor. Im Januar 2027 kehrt er für ‚Monday Night Raw‘ nach Glasgow zurück.

Auch musikalisch setzt Hendry auf einen vielseitigen Stil. Zu seinen Vorbildern gehört unter anderem die US-Band Weezer. Besonders angetan ist er von den Songwriting-Fähigkeiten von Rivers Cuomo. „Weezer ist meine Lieblingsband. Ihre Musik klingt irgendwie wie Rock-’n‘-Roll-Kinderreime“, sagte er. Dass ‚Beyond Belief‘ über die WWE veröffentlicht wurde, passt für Hendry perfekt zu seiner Wrestling-Figur. Schließlich hat er seine Gegner bereits mehrfach mit selbst geschriebenen Songs und Parodien aufs Korn genommen. „Musik ist ein riesiger Bestandteil des Wrestlings. Ich wusste, dass ich ziemlich schnell eingängige Songs schreiben kann. Es wäre töricht gewesen, das nicht zu nutzen“, erklärte er.

Hendry, der sowohl bei TNA Wrestling als auch beim WWE-Brand NXT Titel gewinnen konnte, hat in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, dass seine musikalischen Parodien nicht bei jedem Wrestler gut ankamen. Einige hätten sich von seinen Späßen sogar „angegriffen“ gefühlt. Für den Schotten ist die Verbindung von Musik und Wrestling allerdings mehr als nur ein Gag. Schon vor seinem WWE-Erfolg hatte er rund zehn Jahre lang versucht, als Musiker Fuß zu fassen. Im Februar erzählte er der ‚Metro‘, er habe seiner Mutter gegenüber bedauert, dass er damals gescheitert sei und sich gewünscht, bestimmte Dinge anders gemacht zu haben. Seine Mutter habe ihm daraufhin eine andere Perspektive vermittelt: „Wovon redest du? Das ist jetzt ein riesiger Teil deines Jobs!“ Hendry musste ihr recht geben. Sein Leben sei von zahlreichen Wendungen, Höhen und Tiefen sowie unterschiedlichen beruflichen Wegen geprägt gewesen. Heute würden all diese Erfahrungen zusammenkommen – und ihm ermöglichen, seine beiden großen Leidenschaften miteinander zu verbinden.