Musik Yungblud: Keine Erinnerung an ‚Changes‘-Performance bei Ozzy Osbournes Abschiedskonzert

Bang Showbiz | 11.12.2025, 14:00 Uhr

Der Alternative-Rocker spricht über seinen umjubelten Auftritt beim 'Back to the Beginning'-Konzert.

Yungblud erinnert sich nicht an seinen Auftritt beim ‚Back to the Beginning‘-Konzert von Ozzy Osbourne.

Der britische Musiker erhielt eine Grammy-Nominierung in der Kategorie „Beste Rock-Performance“ für seine kraftvolle Interpretation des Black Sabbath-Songs ‚Changes‘, den er im Juli bei Ozzys Abschiedskonzert in Birmingham zum Besten gab.

Allerdings kann sich der 28-Jährige kaum an den Auftritt erinnern, weil dieser so intensiv war. Im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ enthüllte Yungblud: „Es war das erste Mal, dass ich ein Musikstück für eine einzige Person gesungen habe. Ich geriet in einen merkwürdigen, transformierenden Zustand. Ich kann mich nicht daran erinnern.“

Trotz seiner fehlenden Erinnerung sieht er die Performance als den Moment, in dem die Welt begann, ihn als Künstler anders zu sehen. Der Star – dessen richtiger Name Dominic Harrison ist – erklärte: „Das war wahrscheinlich der Moment – ich glaube, es brodelte schon – aber ich denke, die Welt begann danach, aufmerksam zu werden. Ich habe mir das später angesehen und ich weiß nicht, was zum Teufel da über mich gekommen ist.“

Yungbluds Auftritt war in diesem Jahr die einzige Live-Performance, die in der Kategorie nominiert wurde. Der Alternative-Künstler hatte keine Ahnung, dass sein Auftritt einen so bleibenden Eindruck hinterlassen würde. „Ehrlich gesagt, als ich die Bühne verließ, hätte ich nicht erwartet, dass es so viel auslöst. Ich wusste, dass es magisch war … ich fühlte mich, als wäre ich in einem Film“, schilderte er. Ich glaube, es war das erste Mal, dass Leute etwas mit mir gemeinsam hatten – so nach dem Motto: ‚Oh, verdammt, er mag Sabbath. Er mag Ozzy, genau wie ich.'““