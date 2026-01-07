Musik Yungblud startet Festival gegen überteuerte Tickets

Yungblud MTV VMAs September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026, 14:00 Uhr

Yungblud hat sein eigenes Festival ins Leben gerufen, um gegen hohe Ticketpreise zu kämpfen.

Der 28-jährige Rocker startete 2024 das Bludfest im Milton Keynes Bowl und verriet nun, dass er die Idee zu seinem eigenen Musik-Event hatte, weil er Schwierigkeiten hatte, Slots bei etablierten Festivals zu buchen, und weil er über die steigenden Ticketpreise empört war.

Er sagte gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘: „Für einige von ihnen [die anderen Festivals] war ich nicht poppig genug, für die Rockfestivals war ich nicht heavy genug, also musste ich mein eigenes Ding starten. Und die Festivals, die mir nicht die gewünschten Auftritte gaben, waren so teuer, 200 bis 500 Pfund (rund 170 bis 430 Euro) pro Ticket, also haben wir angefangen, Tickets für 45 Pfund (rund 39 Euro) zu verkaufen.“

Das Bludfest kehrt 2026 zurück, und er sagte der Zeitung, er hoffe auf eine Besucherzahl von „50 bis 60.000 Menschen „.

Zuvor hatte er verraten, dass er große Hoffnungen für die Zukunft des Festivals habe, mit Headlinern wie The Cure und Bring Me The Horizon ganz oben auf seiner Wunschliste. Er sagte gegenüber ‚Kerrang!‘: „Mein Plan ist es, das Festival nach Paris, Prag und Australien zu bringen. Ich würde es gerne zu einer zweitägigen Veranstaltung machen. Ich würde Bring Me The Horizon und The Cure gerne dabei haben. Ich würde mich freuen, wenn unglaubliche junge Künstler wie Lola Young aufsteigen und als Headliner auftreten würden.“

Der ‚Obey‘-Hitmacher – dessen richtiger Name Dom Harrison ist – erklärte auch, dass er die Ticketpreise niedrig halten und andere Einnahmequellen finden möchte, um sicherzustellen, dass die Künstler auf dem Line-up fair bezahlt werden.