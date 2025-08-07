Stars Yungblud und Jesse Jo Stark feiern Liebes-Comeback

Yungblud - Thunderbolts - European Première - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 09:00 Uhr

Der Alternativ-Rockmusiker ist wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen.

Yungblud hat seine Beziehung mit Jesse Jo Stark wiederbelebt.

Der 28-jährige Musiker – mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison – und die Sängerin haben sich fünf Monate nach ihrer Trennung versöhnt. Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Dom und Jesse sind superglücklich miteinander. Sie waren lange zusammen, als sie beschlossen, einen Gang runterzuschalten. In Doms Leben passierte damals sehr viel und er wollte erst wieder zu sich selbst finden, um Jesse wirklich alles geben zu können.“ Vor ein paar Wochen sei es zwischen den beiden dann „wieder ernster“ geworden. „Es läuft richtig gut“, ergänzte der Vertraute.

Yungbluds Wunsch nach einem Liebes-Comeback wurde zum Teil durch den Tod von Ozzy Osbourne beeinflusst. Sein Showbiz-Kumpel war im Juli im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Insider erklärte: „Dom und Jesse haben auch gemeinsam einen Kurzurlaub gemacht, was vor allem für Dom sehr wichtig war. Den Verlust von Ozzy Osbourne, der ein großartiger Freund für ihn war, hat er nur schwer verkraftet. Aber wenn überhaupt, dann hat es ihm gezeigt, dass man jeden Tag mit beiden Händen ergreifen sollte.“

Das Umfeld der Stars sei begeistert von dem Liebes-Comeback: „Ihre Freunde freuen sich riesig, dass sie wieder ein Paar sind – alle sind sehr glücklich darüber.“ Yungblud hatte zuvor offenbart, dass er Jesse um „Abstand“ gebeten hatte. Gleichzeitig bezeichnete er sie jedoch als die „größte Liebe [seines] Lebens“. Im Podcast ‚We Need To Talk‘ erklärte der Rocker: „Dieses Jahr war für mich sehr seltsam, weil ich zum ersten Mal von wahrscheinlich der größten Liebe meines Lebens Abstand genommen habe und selbst um diesen Abstand gebeten habe. Letztes Jahr hatte ich große Probleme mit mir selbst – das lag alles an mir.“