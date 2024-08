Film Zack Snyder schwärmt von Henry Cavills Cameo-Auftritt in ‚Deadpool and Wolverine‘

Zack Snyder - December 2023 - Famous - Rebel Moon Part One Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2024, 12:00 Uhr

Der Filmemacher findet, dass der Cameo-Auftritt des Stars in dem Film „lustig klingt“.

Zack Snyder findet, dass Henry Cavills Cameo-Auftritt in ‚Deadpool and Wolverine‘ „lustig klingt“.

Der 41-jährige Schauspieler hatte in dem Marvel-Blockbuster einen kurzen Auftritt als Variante des ‚X-Men‘-Superhelden, wobei sich Snyder darüber freut, dass der ehemalige ‚Superman‘-Star erneut auf der großen Leinwand zu sehen ist.

Als ‚The Hollywood Reporter‘ den Regisseur danach fragte, was er von Cavills Cameo-Auftritt in dem Streifen halte, antwortete Snyder: „Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber davon gehört. Es klingt lustig.“ Der 58-jährige Filmemacher hatte mit dem Schauspieler für seinen ‚Superman‘-Film ‚Man of Steel‘ sowie in ‚Batman V Superman: Dawn of Justice‘ und ‚Justice League‘ zusammengearbeitet, bevor er und Cavill von DC entlassen wurden, nachdem sich der neue Studiochef James Gunn dazu entschied, das Franchise in eine andere Richtung zu lenken. Als er über seine Zeit mit dem ‚Mission: Impossible‘-Star nachdachte, lobte der Regisseur Cavill als einen „erstaunlichen“ Superman: „Nun, für mich ist Henry natürlich ein unglaublicher Superman. Ich habe ihn engagiert. Ich wollte, dass er Superman spielt.“ Snyder hatte vor kurzem den Director’s Cut seiner Science-Fiction-Filme ‚Rebel Moon – Teil 1‘ und ‚Rebel Moon – Teil 2‘ herausgebracht, die beide R-Rated-Versionen seiner früheren Netflix-Filme sind.