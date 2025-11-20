Stars Zayn Malik: Inspiriert von Eminem

Zayn Malik at funeral of Liam Payne - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2025, 09:00 Uhr

Zayn Malik hat sich schon immer von Eminem inspirieren lassen.

Der 32-jährige Sänger, der als Mitglied der erfolgreichen Boyband One Direction berühmt wurde, sieht einige starke Parallelen zwischen seinem Leben und dem der Rap-Legende.

Malik, der in Bradford im Norden Englands geboren wurde, erzählte BBC Radio 1: „Ich erinnere mich, dass ich ‚Eight Mile‘ zum ersten Mal gesehen habe, als ich in Bradford aufgewachsen bin, und dieser Film hat mich inspiriert. Es fühlte sich an, als wäre er in einer ähnlichen Umgebung wie ich aufgewachsen. Die Dinge, die er überwunden und erreicht hat, waren unglaublich inspirierend. Eminem wird für mich immer einer der besten Rapper sein.“

Malik nahm 2010 als Solokandidat an der britischen Version von ‚X Factor‘ teil und wird immer gerne an seinen Auftritt mit Marios ‚Let Me Love You‘ bei seiner ersten Audition zurückdenken. Er sagte: „Ich habe diesen Song oft gehört, als ich mit dem Singen angefangen habe. Mit etwa 15 oder 16 habe ich angefangen, es ernster zu nehmen. Ich habe diesen Song etwa ein Jahr lang geübt, bevor ich bei ‚X Factor‘ auftrat und ihn als meinen ersten Audition-Song sang. Er hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Es ist der Song, der mein Leben verändert hat.“

Kürzlich gab Malik zu, dass er von der Musik von One Direction nicht überzeugt war. Der Sänger, der die Band im März 2015 verlassen hatte, sagte gegenüber ‚Dazed‘: „Ich stand nicht zu 100 Prozent hinter der Musik. Das war nicht ich. Es war Musik, die uns vorgegeben wurde, und uns wurde gesagt, dass sich das an diese Leute verkaufen würde. So sehr wir auch die größte und berühmteste Boyband der Welt waren, es fühlte sich seltsam an. Uns wurde gesagt, wir sollten uns über etwas freuen, über das wir uns nicht freuen konnten.“