Sänger hat keine Stimme Zayn Malik sagt Show in Newcastle in letzter Sekunde ab

Zayn Malik bei einem Auftritt seiner "Stairway to the Sky"-Tour. (hub/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 16:18 Uhr

Der ehemalige One-Direction-Star Zayn Malik hat einen Auftritt in Newcastle sehr kurzfristig abgesagt. Später erklärte er sich auf Instagram.

Zayn Malik (31) hat in letzter Sekunde einen Auftritt in Newcastle abgesagt. Der ehemalige One-Direction-Star sollte am Dienstagabend (3. Dezember) im Rahmen seiner "Stairway to the Sky"-Tour in der Newcastle City Hall spielen. Doch kurz vor der Show wurde dem "Mirror" zufolge per Lautsprecherdurchsage bekannt gegeben, dass das Konzert nicht stattfinden könne. Der Veranstalter teilte den anwesenden Fans offenbar mit, dass Malik gehofft habe, auftreten zu können. Das sei nun aber nicht möglich.

"Es tut mir so leid"

Der Künstler meldete sich später in seinen Instagram-Storys zu Wort und schrieb: "Es tut mir so leid, das zu tun, aber meine Stimme ist heute Abend einfach nicht da und ohne sie gibt es keine Show." Zayn Malik fügte hinzu: "Es tut mir aufrichtig leid, euch enttäuschen zu müssen, vor allem so kurzfristig… Ich habe bis zum letzten Moment Hoffnung gehabt. Ich hoffe, dass ich morgen wieder auf der Bühne stehen kann, wenn ich mich heute Abend etwas ausruhe. Ich entschuldige mich zutiefst, Newcastle. Ich liebe euch alle."

Der Musiker war auf seiner "Stairway to the Sky"-Tour bereits in London, Manchester, Leeds und Wolverhampton aufgetreten. Weitere Shows in Manchester und Edinburgh sind geplant.

Erinnerung an Liam Payne

Während der Tour hat Zayn Malik auf der Bühne auch an seinen ehemaligen One-Direction-Kollegen Liam Payne erinnert, der im Oktober gestorben ist. Der 31-Jährige erklärte in Paynes Heimatstadt Wolverhampton, dass er "hofft", dass der verstorbene Star seinen Auftritt sehen könne.

Zudem war Medienberichten zufolge zu Beginn von Maliks Tour in Leeds eine Bildschirmbotschaft zu lesen, auf der stand: "Liam Payne 1993-2024. Ich liebe dich, Bruder". Aufgrund der Beerdigung von Payne, an der auch die One-Direction-Stars Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32) und Niall Horan (31) teilnahmen, hatte Malik Termine der Tour verschoben. Liam Payne starb am 16. Oktober, nachdem er von einem Balkon im dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires gestürzt war.