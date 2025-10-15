Musik Zayn Malik: Tochter hält ihn nach Zusammenarbeit mit K-Pop-Star Jisoo für ‚coolsten Papa‘

Jisoo and Zayn Eyes Closed press photo - Cherry Create BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 18:30 Uhr

Zayn Malik hat seiner Duett-Partnerin Jisoo für den Song ‚Eyes Closed‘ gedankt, weil sie ihn zum „coolsten Papa“ gemacht habe.

Der ehemalige One-Direction-Star und das BLACKPINK-Mitglied arbeiteten kürzlich an der Ballade zusammen, und Zayn schwärmte, er habe „jeden Teil“ der Arbeit mit Jisoo geliebt. Er fügte außerdem hinzu, dass ihm seine „coole Kollaborateurin“ einige wichtige Vaterpunkte bei seiner fünfjährigen Tochter Khai eingebracht habe, die er mit seiner Ex-Freundin, dem Model Gigi Hadid, hat.

Unter eine Reihe von Promo-Fotos des Songs schrieb Zayn jetzt auf Instagram: „@sooyaaa__ Jisoo… du bist eine absolute Legende, ich habe jede Sekunde dieser Zusammenarbeit geliebt, danke, dass du mich zum coolsten Papa überhaupt gemacht hast.“ Jisoo kommentierte: „Das bist du schon.“

Die 30-jährige K-Pop-Ikone hatte die Fans zuvor spekulieren lassen, dass ‚Eyes Closed‘ ein Duett mit Zayn sei, als sie ein Promo-Bild des Songs mit der Silhouette eines mysteriösen Sängers teilte. Jisoo schrieb dazu lediglich: „Ein Duett steht bevor.“ Auch Zayn hatte kürzlich angedeutet, dass er einen Song mit einem „coolen Kollaborateur“ in Arbeit habe. In einem Livestream sagte er: „Ich bringe bald neue Musik raus – mit einem weiteren coolen Kollaborateur. Das kommt als Erstes. Wir haben einige große Dinge geplant. Ich glaube, das nächste Jahr wird ein großes Jahr.“ Jisoo teilte daraufhin ein weiteres Bild, auf dem Zayns Hinterkopf aus der Nähe zu sehen war – inklusive seines markanten Kopftattoos, das seine Identität verriet. Sie schrieb dazu: „Zwei Stimmen, eine Umlaufbahn. Kommt bald.“