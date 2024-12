Stars Zendaya: ‚Euphoria‘ ist ganzheitlich anstrengend

Zendaya - The Gothams 34th Annual Film Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2024, 16:00 Uhr

Zendaya findet ‚Euphoria‘ „emotional und körperlich anstrengend“.

Die 28-jährige Schauspielerin wird ihre Rolle als Rue Bennett in einer dritten Staffel der HBO-Dramaserie wieder aufnehmen, und obwohl es ihr nach so langer Zeit leicht fällt, sich in ihre Rolle hineinzuversetzen, gab sie zu, dass die knallharten Handlungsstränge ihren Tribut fordern.

Im Gespräch mit Nicole Kidman für die ‚Variety‘-Serie ‚Actors on Actors‘ sagte sie: „Man gewöhnt sich so an eine Figur. Es fühlt sich an wie eine Haut, in die man einfach schlüpft. Rue fällt einfach in mich hinein. Ich denke nicht so viel darüber nach. Es ist einfach so: ‚Oh, sie ist jetzt hier.‘“ Der ‚Babygirl‘-Star fragte dann: „Taumelst du aus dieser Erfahrung heraus?“ Zendaya antwortete: „Ja und nein. Es war zwar emotional und körperlich anstrengend, aber es war so lohnend. Ich war so stolz darauf. Die Leute fühlten sich verbunden.“ Deswegen kündigte Zendaya auch an: „Wir sollen eine weitere Staffel machen. Ich habe nur zwei gemacht, aber es fühlt sich an wie fünf. Eine Staffel von ‚Euphoria‘ ist wie: ‚Puh!‘… Ich habe immer noch meine Narben von Rue.“

Aber die ‚Greatest Showman‘-Darstellerin weigert sich, sich von der Show „unglücklich“ machen zu lassen und kann das Trauma ihrer Figur am Ende eines Drehtages abschütteln. Sie sagte: „Ich lerne immer noch, aber ich weiß, dass ich gerne Spaß an meinem Job habe. Ich will nicht unglücklich sein, nur weil die Figur unglücklich ist. Bei ‚Euphoria‘ hatten wir sehr, sehr harte Tage. Ich dachte mir: ‚Okay, ich muss weinen und ganz schnell eine Tür einschlagen.‘ Und dann komme ich zurück und sage: ‚Hey, Cheesecake Factory? Was bekommen wir zum Mittagessen?‘ Ich versuche mein Bestes, um sie bei der Arbeit zu lassen und nach Hause zu gehen, mein Leben zu leben und ein Mensch zu sein.“