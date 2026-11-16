Stars Zendaya verrät: Ehemann Tom Holland half ihr gegen die Angst am Set

Tom Holland and Zendaya at Spider-Man Brand New Day Prem London July 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 14:00 Uhr

Zendaya verrät, dass ihr Ehemann Tom Holland ihr gegen die Angst am Set half.

Bei den Dreharbeiten zu Christopher Nolans neuem Film ‚The Odyssey‘ wurde Zendaya von heftiger Nervosität geplagt.

In schwierigen Momenten konnte sie sich jedoch auf einen ganz besonderen Menschen verlassen: ihren Ehemann Tom Holland. Der Schauspieler war ebenfalls an dem Film beteiligt und half seiner Frau dabei, ihre Anspannung zu überwinden.

Bei einer Vorführung des Films im Academy Museum in Los Angeles berichtete Zendaya am vergangenen Wochenende, wie überwältigend die Arbeit an dem aufwendigen Projekt für sie gewesen sei. Besonders ein nächtlicher Dreh ist ihr in Erinnerung geblieben. Sie habe sich plötzlich bewusst gemacht, dass sie tatsächlich am Set stehe – umgeben von Menschen, deren Arbeit sie schon lange bewundert habe. Gleichzeitig sei der Druck enorm gewesen. „Ich wollte einfach nichts falsch machen. Ich wollte alles richtig machen“, schilderte die Schauspielerin. Erst vor Ort habe sie wirklich begriffen, welche Dimensionen die Produktion habe. Auch die zahlreichen Komparsen und Stuntleute hätten mit beeindruckenden Leistungen zum Film beigetragen. Niemanden habe sie mit einem Fehler aufhalten wollen – erst recht nicht bei Aufnahmen mit IMAX-Kameras. „Das hat mir ziemlich viel Angst gemacht“, gab Zendaya zu. Als Schauspielerin neige man dazu, sich zu viele Gedanken zu machen und sich dadurch selbst im Weg zu stehen. Sie habe deshalb versucht, sich auf die Leistungen der anderen zu konzentrieren, offen zu bleiben und sich auf die eigene Verletzlichkeit einzulassen.

Eine große Hilfe war dabei Tom Holland. Er sei an diesem Tag ebenfalls am Set gewesen und habe sie aus einer Ecke heraus ermutigt. „Du schaffst das, du machst das gut“, habe er ihr sinngemäß zugerufen. Diese Unterstützung habe ihr in dem Moment viel bedeutet. Die beiden standen 2025 gemeinsam für ‚The Odyssey‘ vor der Kamera. Geheiratet haben sie erst im darauffolgenden Jahr. Im August feierten sie ihre Hochzeit mit einer großen Gesellschaft im Beaverbrook Hotel in der englischen Grafschaft Surrey – unweit von Hollands Elternhaus in Kingston upon Thames.

Wie wichtig ihnen gegenseitiger Rückhalt ist, hatte Holland bereits in einem Interview mit ‚Esquire UK‘ betont. Die Filmbranche könne mitunter sehr belastend sein. Umso wertvoller sei es, eine Beziehung zu haben, die auch schwierige Zeiten überstehe. „Wir können uns auf eine Weise unterstützen, wie es nur wir können, weil nur wir wirklich verstehen, wie es ist, dieses Leben zu führen“, erklärte er. Zendaya sei für ihn nicht nur seine Partnerin, sondern auch seine beste Freundin. „Ich habe meinen Menschen gefunden“, sagte Holland. Mit ihr sei er glücklicher als je zuvor. Zugleich habe er sich noch nie in seinem Leben so sehr unterstützt und geborgen gefühlt.