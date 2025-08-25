Stars Zoë Kravitz und Harry Styles zusammen in Rom gesichtet

Bang Showbiz | 25.08.2025

Die beiden Stars schlenderten Arm in Arm durch die italienische Hauptstadt - sind sie ein Paar?

Zoë Kravitz und Harry Styles waren gemeinsam in Rom unterwegs.

Die Schauspielerin und der Sänger wurden dabei gefilmt, wie sie Arm in Arm durch die Straßen der italienischen Hauptstadt schlenderten und die Sehenswürdigkeiten besichtigten. Laut ‚Us Weekly‘ zeigte ein auf X geteiltes Fan-Video die beiden Stars mit dunklen Sonnenbrillen, während sie ihren Tag genossen.

Ihr gemeinsames Auftreten kommt überraschend, da Zoë eng mit Harrys Ex-Freundin Taylor Swift befreundet ist. Der ehemalige One Direction-Star ist seit seiner Trennung von Taylor Russell im Mai 2024 offiziell Single. Ein Insider verriet damals gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Harry und Taylor haben ihre Beziehung beendet. Nach ihrer Japan-Reise gab es eine schwierige Phase und sie nehmen sich nun etwas Zeit getrennt voneinander.“ Die Schauspielerin habe den 31-Jährigen sehr „glücklich“ gemacht. „Doch in letzter Zeit wurde es schwierig zwischen ihnen und deshalb haben sie eine Pause eingelegt.“

Zoë wiederum löste im Oktober 2024 ihre Verlobung mit Channing Tatum, den sie bei den Dreharbeiten zu ihrem Film ‚Blink Twice‘ kennengelernt hatte. Auf die Frage, ob die Trennung ihre Sicht auf den Film verändert habe, erklärte die Regisseurin dem Magazin ‚Elle‘: „Überhaupt nicht. Ich liebe dieses Projekt, das wir gemeinsam geschaffen haben, und ich empfinde immer noch sehr viel Zuneigung für ihn. Selbst wenn du erwähnst, wie großartig seine schauspielerische Leistung ist – es erwärmt mir das Herz, das zu hören, und ich bin so glücklich, dass all das passiert ist.“ Zuletzt wurde die 36-Jährige mit ihrem ‚Caught Stealing‘-Co-Star Austin Butler in Verbindung gebracht.