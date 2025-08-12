Musik ‚Zu beliebt, um nett zu sein‘: Shania Twain lobt Sabrina Carpenter in höchsten Tönen

Shania Twain - July 2024 - Famous - BST Hyde Park BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2025, 18:00 Uhr

Shania Twain hat Sabrina Carpenter dafür gelobt, dass sie immer noch ’nett‘ ist, obwohl sie bereits weltberühmt ist.

Die Country-Pop-Legende (59) durfte mit der 26-jährigen ‚Manchild‘-Interpretin in ihrer festlichen Netflix-Show ‚A Nonsense Christmas‘ 2024 ein Duett singen. Die beiden Sängerinnen führten gemeinsam eine Version von ‚Santa Baby‘ auf. Sabrina brachte außerdem bei ihrem Stopp der ‚Short n‘ Sweet‘-Tour in Toronto eine Coverversion von Shanias Megahit ‚That Don’t Impress Me Much‘ auf die Bühne.

In der Sendung ‚EtalkCTV‘ sprach Shania jetzt darüber, wie aufrichtig die ‚Espresso‘-Sängerin sei, und lobte ihre Professionalität. Sie schwärmte: „Sie ist so schön und sie ist so populär. Sie ist fast zu populär, um nett sein zu müssen. Aber sie ist trotzdem nett, und das liebe ich wirklich an ihr.“ Und damit meint Shania nur die Persönlichkeit ihrer erfolgreichen Kollegin, von ihrem Talent ganz zu schweigen: „Sie ist supertalentiert, weißt du? Wir haben gesungen und geprobt, und sie hat einfach diese wunderschöne Stimme, sie kann alles singen. Und sie ist eine großartige Schauspielerin, sie nimmt ihre Karriere sehr ernst.“

Shania hatte zuvor über Sabrinas Cover ihres Hits von 1998 gesprochen, das die junge Sängerin in Shanias Heimatland Kanada performte. Über den Toronto-Auftritt sagte sie gegenüber ‚ET‘: „Es ist einfach ein riesiges Kompliment. Ich meine, sie ist so eine talentierte Person. Weißt du, sie versteht wirklich, was hinter den Kulissen passiert. Sie ist klug. Es ist ein Kompliment. Nicht, dass sie mir eine Hommage erweist, sie ist einfach ein Fan von Musik und zeigt und drückt das aus. Das ist großartig.“