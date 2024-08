Comeback auf dem roten Teppich Zurück aus dem Urlaub: Braungebrannte Heidi Klum strahlt in Gold

Heidi Klum posiert strahlend für die Fotografen. (obr/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 11:00 Uhr

Heidi Klum ist zurück auf dem roten Teppich. Die 51-Jährige begeistert nach ihrem Urlaub mit Tom Kaulitz mit einem glamourösen Gold-Outfit, das ihre sonnengeküsste Haut perfekt in Szene setzt.

Heidi Klum (51) ist zurück bei der Arbeit: Die 51-Jährige posierte am Dienstagabend vor der Liveshow der US-Castingshow "America's Got Talent" braun gebrannt und strahlend für die Fotografen. Es ist die erste Liveshow der Talentshow und der Auftakt für die Viertelfinalrunde. Klum sitzt unter anderem neben "Modern Family"-Star Sofía Vergara (52) in der Jury.

Goldener Auftritt von Kopf bis Fuß

Mit ihrem goldenen Mini-Kleid und passendem Cape erinnerte die Ehefrau von Tom Kaulitz (34) an eine glamouröse Gladiatorin. Besonderer Hingucker waren die roten Rüschen am gerafften Rock, die für einen kleinen Farbklecks sorgten.

Auch die Accessoires strahlten rundum golden. Ihre Stilettos mit Mega-Absatz setzten Klums lange Beine in Szene. Eine mehrreihige Halskette mit herzförmigen Medaillons sowie funkelnde Armreifen brachten ihre Urlaubsbräune noch mehr zur Geltung.

Auszeit mit Ehemann Tom Kaulitz

Die Modelmama verbrachte die vergangenen zwei Wochen gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz auf der karibischen Trauminsel St. Barth. Mit regelmäßigen Schnappschüssen ließ sie ihre Fans an dem Romantik-Urlaub teilhaben. Dazu gehörten auch zahlreiche Bilder und Clips im knappen Bikini oder gleich ganz oben ohne. Lediglich ihre langen blonden Haare oder ihre Hände bedeckten das Nötigste. "Es fühlt sich wirklich wie Sommer an. Wir nehmen alles auf", kommentierte die Model-Mama unter anderem die Schnappschüsse, die Tom Kaulitz geschossen hatte.

Die beiden feierten Anfang August ein besonderes Jubiläum. Am 3. August 2019 gaben sich das Model und der Tokio-Hotel-Musiker vor der traumhaften Kulisse von Capri auf der Jacht "Christina O." das Jawort. Die eigentliche Trauung soll bereits im Februar stattgefunden haben.

Auch den fünften Hochzeitstag verbrachte das Paar gemeinsam am Strand. "Wir feiern heute und jeden Tag unsere Liebe. Alles Gute zum Jahrestag", kommentierte Klum einen Clip, der sie am Strand liegend mit dem Kopf auf dem Rücken ihres Mannes zeigt.