Britney Spears: So hat sie überflüssige Kilos verloren

So fit wie aktuell, war Britney Spears (38) das letzte Mal mit Anfang 20. Auf Instagram gibt die Sängerin regelmäßig einen Einblick in ihre Sportroutine, zeigt Übungen oder macht Yoga. Nun hat sie auch verraten, wie sie durch Ernährung ihre Kilos purzeln ließ.

Auf Instagram postete Britney Spears ein Video, dort erzählt sie: „Ich habe die vier Pfund, die ich abnehmen wollte verloren und das sie die Obst und Gemüsesorten, mit denen ich das alles abgenommen habe.“

Sie isst viel Obst und Gemüse

Im Video trägt Britney eine kurze Bluse und eine Shorts und zeigt ihren flachen Bauch. Im Anschluss postete die 38-jährige ein Bilder von einer Tabelle, in der alle Obst- und Gemüsesorten aufgelistet sind, die sie gerne zu sich nimmt. Unter anderem Karotten, Ingwer, Gurke, Wassermelone, Äpfel und Zitrone. Zugegeben, die große Ernährungsweisheit hat Britney damit nicht weitergegeben.

Erst kürzlich motzte Britney über Paparazzis, die sie angeblich dicker mogeln. Es waren Fotos von Britney im Bikini aufgetaucht, mit denen sie so gar nicht zufrieden war. Deswegen meldete sie sich via Instagram zu Wort und erklärte, dass sie sicher sei, die Fotografen hätten sie mit Absicht dicker retuschiert, damit sich die Bilder besser verkaufen. Man kann sich natürlich auch alles so zurechtrücken, wie man möchte…