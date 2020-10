10.10.2020 18:20 Uhr

Sommerhaus der Stars: Diese Beziehungen sind zerbrochen (Teil 2)

Eine alte Trash-TV-Redewendung sagt: "Beziehungen, die das 'Sommerhaus der Stars' überstehen, haben das Potenzial für die Ewigkeit." Und tatsächlich: Dieser Satz kommt gar nicht mal von ungefähr ...

Viele der Promi-Beziehungen, die wir in der Sendung sehen konnten, zerbrachen nach Ende der Dreharbeiten oder auch später.

Neben den herausfordernden Spielen lebt das Format vor allem vom Drama der Promis mit den anderen Teilnehmern, aber auch vom eigenen Beziehungsstress, der in der Sendung genüsslich ausgeschlachtet wird. So taten sich von Staffel zu Staffel immer tiefere Abgründe auf, in denen einige der Promis samt ihren Beziehungen verschwanden.

Chris Töpperwien und Magey Kalley

Die Ehe von Chris Töpperwien (46) und Magdalèna „Magey“ Kalley hielt noch weitere zwei Jahre nach ihrer Teilnahme an der RTL-Show. Sie belegten in der ersten Staffel den dritten Platz. Der Currywurst-Mann hatte die Musical-Darstellerin in den USA kennengelernt, 2014 folgte die Hochzeit.

Das Ex-Paar war auch regelmäßig in der Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Im September 2018 gaben sie schließlich das Ehe-Aus bekannt.

Helena Fürst und Ennesto Monté

Das „Die Anwältin der Armen” Helena Fürst (45) und Möchtegern-Sänger Ennesto Monté (44) ein echtes Paar waren, das glaubten wenige. Nur wenige Monate hielt die einzig wahre Liebe zwischen den Turteltauben. Bereits vor Ausstrahlung der Sendung gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt.

Im Nachhinein sollen sie zugegeben haben, dass der Hesse bei einer Internetauktion ein Date mit der „Fürstin” ersteigerte – für schmale 199 Euro. Aus dem einen Treffen soll ein vertraglicher Monat als Liebespaar geworden sein, doch dann hätten sie sich unsterblich ineinander verliebt – bis der Fluch des Sommerhauses zuschlug.

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan

Auch wenn Xenia Prinzessin von Sachsen (32) und Lover Rajab Hassan (29) die erste „Sommerhaus“-Staffel gewannen, war danach alles aus. Sieben Jahre führten die beiden eine Beziehung aus der ein gemeinsamer Sohn entstammt.

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt

Den ersten Platz sicherten sich in der zweiten Staffel Model Nico Schwanz (42) und Ex-„Bachelor“-Kandidatin Saskia Atzerodt (28). Die beiden verlobten sich sogar direkt nach ihrem Triumph. Aber statt Hochzeitsglocken hagelte es Vorwürfe.

Nur kurze Zeit später folgte die Trennung. „Die Liebe der beiden wurde im Haus auf eine harte Probe gestellt und ist danach erloschen“, hieß es in einem Statement des Managements. Ihre Liebe hielt gerade mal ein Jahr.

Martin und Sonja Semmelrogge

Fast 20 Jahre waren Schauspiel-Star Martin Semmelrogge (64) und seine Frau Sonja verheiratet, als sie 2017 an der zweiten Staffel teilnahmen. Kurz nach der Show trennte sich das Paar, das eine gemeinsame Tochter hat.

Die beiden belegten den letzten Platz. Im August 2018 dann der Schock: Sonja Semmelrogge stirbt mit nur 54 Jahren.

Aurelio Savina und Lisa Freidinger

Sie hatten große Pläne: Ex-„Bachelorette“-Kandidat Aurelio Savina (42) und Lisa Freidinger. Nach ihrem sechsten Platz in der zweiten Staffel folgte die Verlobung und der Einstieg in die Gastronomiebranche.

Doch ihr Münchner Restaurant „Comera“ musste aus finanziellen Gründen schließen. Im Juni 2018 machten die beiden schließlich ihre Trennung öffentlich.

Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker

Dass diese Liebe nicht von Dauer sein kann, erkannten die Zuschauer in der dritten Staffel 2018 ziemlich schnell: Schon im „Sommerhaus der Stars“ herrschte zwischen Bert Wollersheim (69) und Bobby Anne Baker jede Menge schlechte Stimmung.

Die beiden waren erst ein paar Monate vor der Sendung zusammengekommen. „Die kurze Zeit, die wir hatten, war harmonisch, aber im Sommerhaus war’s dann nicht mehr so harmonisch. Da gab’s auch mal verbal eine vom Leben“, erklärte Wollersheim nach seinem Auszug. Die beiden mussten als erstes Paar das „Sommerhaus“ verlassen.

Micaela Schäfer und Felix Steiner

Auch zwischen Micaela Schäfer (36) und Felix Steiner flogen schon in der Sendung oftmals die Fetzen. Kurze Zeit später gingen sie getrennte Wege. „Wir haben uns direkt nach dem ‚Sommerhaus‘ getrennt“, erklärte das Erotikmodel.

Der Grund seien ihre unterschiedlichen Ansichten und Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit. Die beiden waren seit Dezember 2015 ein Paar. Im „Sommerhaus“ belegten sie den fünften Platz.

Patricia Blanco und Nico Gollnick

Kein Happy End gab es für Patricia Blanco (49) und Nico Gollnick. Die Tochter des Sängers Roberto Blanco (83) war nur mehrere Monate mit dem Unternehmer liiert. „So meine Lieben, ich möchte euch mitteilen, dass Nico und ich ab sofort getrennte Wege gehen“, wandte sich die 49-Jährige an ihre Fans.

Leider habe sich am Ende herausgestellt, dass „wir uns doch nicht so gut ergänzen wie wir anfangs noch gehofft hatten“, versuchte Blanco die Trennungsgründe zu erklären. Die beiden lernten sich Ende 2017 in einer Berliner Champagnerbar kennen und lieben und wagten 2018 das große Abenteuer „Sommerhaus der Stars“. In der RTL-Show belegten sie Platz vier.

(KT/Spoton)