Der Herr Kaiser meldet sich mit neuem Album zurück

09.06.2021 17:00 Uhr

Schlagerkönig Roland Kaiser veröffentlicht das Album „Alles Kaiser 2 – Stark wie nie“ am 09. Juli. „In der aktuellen Zeit ist Musik besonders wichtig, um den Alltag mit Freude und Leben zu füllen“, sagte Roland Kaiser vor dem Hintergrund der Neuveröffentlichung.

Die 3CD Box enthält die größten Hits des Kaisers, bisher unveröffentlichte Songs und einen neuen Remix von Stereoact. Außerdem wird es eine limitierte Dan Edition geben, die aus 6 CDs besteht und eine DVD enthält mit den besten ZDF Hitparade Auftritten.

„Die Songs müssen zu meinem Alter passen“

„Ich will modern, aber nicht unkommerziell klingen“, beschrieb der 69-Jährige vor einigen Jahren das Ziel, das er sich bei seinen Song-Produktionen gesetzt hat. „Die Songs müssen zu mir und meinem Alter passen“, stellte er fest. Und verstellt hat sich der gebürtige Berliner in seiner über 45-jährigen Musiker-Karriere noch nie. „Das Publikum vor der Bühne hat eine Erwartungshaltung und ich wahre dadurch gleichzeitig meinen Stil.“

Die Vorgänger-Compilation „Alles Kaiser – Das Beste am Leben“ war im Frühjahr 2019 erschienen. Auf der Sammlung waren alle großen Hits der letzten 40 Jahre im Original vertreten.

Tracklist Roland Kaiser – Alles Kaiser 2 – Stark wie nie

CD1

01: Joana 2019 (Franz Rapid XXL-Version) 6:03

02: Das Beste am Leben 3:58

03: Ich glaub es geht schon wieder los 3:35

04: Santa Maria 4:06

05: Dich zu lieben 3:42

06: Flieg mit mir zu den Sternen 3:41

07: Lieb mich ein letztes Mal 4:26

08: Manchmal möchte ich schon mit dir 3:35

09: Wohin gehst du 3:41

10: Die Gefühle sind frei 4:21

11: Amore amore 3:50

12: Midnight Lady (Einsam so wie ich) 4:06

13: Jede Nacht hat deine Augen 3:41

14: Sag ihm, dass ich dich liebe 3:35

15: Extreme 3:46

16: Ausgebrannt und leer 4:07

17: Alles was du willst 3:37

18: Sag bloss nicht Hello 3:29

19: Wir geh’n durch die Zeit 4:51

20: Warum hast Du nicht nein gesagt 3:31

CD2

01: Opening (Live) 0:59

02: Haut an Haut (live) 2:36

03: Auf dem Weg zu Dir 4:27

04: Hier fing alles 4:08

05: Lange Schatten 4:17

06: Unerreichbar nah 4:03

07: Schweigen 3:19

08: Am Ende bleiben Tränen (Tu cosa fai stasera) 3:30

09: Mary 3:22

10: Sie lebt in dir 3:43

11: Zuviel Gefühle 4:10

12: Zwischen Feuer und Eis 3:33

13: So lieb‘ ich dich 3:51

14: Ganz oder gar nicht 4:32

15: Wenn der Wind sich dreht 4:09

16: Mach‘ das doch noch einmal mit mir 4:04

17: Niemand ändert mein Gefühl für dich 4:12

18: Sehnsucht 3:54

19: Überall bist Du (Live) 3:31

20: Seelenbahnen 3:45

21: Sarajevo weint 3:59

22: Entschuldigung für nichts 3:36

CD3

01: Santa Maria (Urfassung) 4:00

02: Was ist wohl aus ihr geworden 3:18

03: Wie sag‘ ich ihr nun, dass es dich gibt 3:47

04: Halt das Glück mit beiden Händen 3:05

05: Jane, oh Jane 3:21

06: Frei, das heisst allein (Verde) 04:01

07: Sieben Fässer Wein 3:09

08: War das eine Nacht 2:59

09: Schachmatt 2:39

10: Amore Mio 3:14

11: Hier kriegt jeder sein Fett 2:42

12: Wer träumt nachts nicht gern allein 3:15

13: Gloria 2:54

14: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben 4:15

15: Veronica 4:34

16: Schicksalsmelodie (Love Story) 4:17

17: Alles was Du willst (Instrumental) 2:55

18: Egoist 3:49

19: Dich zu lieben (2012) 3:33

20: Mit 66 Jahren 3:34

21: Bis zum nächsten Mal 3:45

22: Stark (Outtake) 1:13

CD4

01: Warum hast Du nicht nein gesagt (Version 2017) 3:38

02: Santa Maria (Version 2019) 4:00

03: Du wirst weinen 3:24

04: Ich will Dich (Temptation) 03:42

05: Das Fenster zum Hof 4:00

06: Hab‘ ich zuviel riskiert 4:28

07: Du gehst mir unter die Haut 3:49

08: Bin ich stark genug 3:44

09: Im Dunkel der Nacht (I’m Born Again) 4:15

10: Zieh mit dem Wind 3:33

11: Warum hast Du so traurige Augen 3:16

12: Was eine Frau im Frühling träumt 4:02

13: Ganz leis erklingt Musik 4:16

14: Jeder Traum hat ein Ende 2:48

15: Feelings 4:15

16: Sweet Caroline 3:39

17: Und wer küsst mich 4:22

18: Friedensangebot (Lisa-Marie) 3:31

19: Extreme (Stereoact Remix) 4:00

20: Bis zum nächsten Mal (Kaisermania Live 2018) 6:19

CD5

01: Ich fühl mich wohl in Deinem Leben (Live) 4:08

02: Lieber heute als morgen 3:50

03: Ganz weit vorn (Radio-Version) 3:06

04: Es ging uns niemals so gut wie heut 3:34

05: Wo bist Du 3:42

06: Was für ein Gefühl 3:56

07: Jane (Version 1993) 4:10

08: Engel brauchen Liebe 4:02

09: Weit vor der Zeit 03:19

10: Du – Wer sonst 4:25

11: Warum liebst Du grad mich 4:09

12: 17 Jahre lang 3:30

13: Ich bleibe hier (Live 87) 3:08

14: Nur noch Du (Live 87) 2:28

15: Wir lieben nur einmal (Live 87) 3:17

16: Bis in Ewigkeit 3:34

17: Wenn Du mich brauchst, bin ich für Dich da 4:16

18: Überall Du 3:50

19: Ich geh‘ mit Dir wohin Du willst 3:36

20: Als es Dich noch nicht gab 3:19

21: Du liegst neben mir heut Nacht 4:41

CD6

01: Stark 3:44

02: Kein Grund zu bleiben 3:34

03: Kein Problem 3:38

04: Ich fege die Sterne zusammen 4:13

05: Sag niemals nie (Long Version) 5:17

06: Wind auf der Haut und Lisa 4:04

07: Viva L’amor (Radio Version) 4:15

08: Un amore grande 3:49

09: Südlich von mir (Album Version) 4:41

10: Du bist mir schon mal im Traum begegnet 3:28

11: Lebenslänglich Du 3:18

12: Wie soll ich leben ohne Dich 3:55

13: Ich will Dich ganz allein für mich 4:29

14: Im 5. Element (Single-Version) 5:08

15: Ein Leben lang 3:25

16: Halt mich noch einmal fest 3:52

17: Liebe kann uns retten 4:41

18: Outro: Alles oder Dich (Instrumental) 1:12

19: ZDF-Hitparaden-Kaiser-Medley 7:05

Bonus DVD: Die besten Auftritte aus der ZDF-Hitparade