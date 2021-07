Freddie Mercury würde heute noch immer mit „Queen“ singen!

Andreas Robens

09.07.2021 18:00 Uhr

Queen-Gitarrist Brian May glaubt, dass Freddie Mercury immer noch mit der Band zusammen auftreten würde, wenn er heute noch hier wäre.

Freddie Mercury, der verstorbene Frontmann der Band „Queen“, starb 1991 an einer Bronchialentzündung infolge von AIDS, und Gitarrist Brian May erzählte nun, er glaube, dass sein Bandkollege weiterhin Teil der Queen-Familie gewesen wäre, würde er noch leben.

Solo-Karriere und Band-Leben

Der 73-Jährige räumte ein, er sei über Freddies Tod nie hinwegkommen und dass er immer noch jeden Tag seine Präsenz spüre. Im Gespräch mit Simon Mayo im „Greatest Hits Radio“ sagte die Rocklegende: „Er würde immer noch sagen ‚Oh, ich muss meine Solo-Sachen machen‘, aber er würde zurück zur Familie kommen, um das zu tun, was wir tun.“

„Was würde Freddie wohl denken?“

May fügte hinzu: „Das Lustige ist, dass ich mehr und mehr das Gefühl habe, dass er irgendwie in einer Art und Weise bei uns ist. Vielleicht werde ich ein alter Romantiker, aber Freddie ist jeden Tag präsent. Er ist immer in meinen Gedanken und ich kann immer fühlen, was er in einer bestimmten Situation sagen würde. ‚Oh, was würde Freddie jetzt denken? Ach, das hätte ihm gefallen. Er hätte darüber oder über was auch immer gelacht.‘“

Bryan May trauert noch immer um Freddie Mercury

Freddie sei genauso Teil des Vermächtnisses, das die Band geschaffen habe, und werde das auch immer bleiben. Trotzdem sei die Trauer manchmal schmerzhaft, wie Brian weiter verrät: „Man hört nie mit der Trauer auf, wenn man ein Familienmitglied verliert und Freddie war ein Familienmitglied. Aber man kommt an den Punkt, wo man in Frieden ist und denkt: ‚Mein Gott, der Kerl, hatte ein großartiges Leben.‘ Wir haben wunderbare Sachen zusammen geschaffen, die die Menschen immer noch glücklich machen, und es gibt eine Akzeptanz und eine Freude, dass alles so passiert ist. Und erstaunlich, dass alles passiert ist.“ (bang)