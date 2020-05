Helge Schneider: Hier ist sein neuer Riesenhit „Forever at home“

Entertainment-Gott Helge Schneider is back! Das heißt, eigentlich nicht wirklich, denn er war ja immer irgendwie da. Hier seine neuesten Fantasien in blau, gelb, rot, grün und – gerne auch in lila.

Der große Entertainer Helge hat also ein Lied komponiert: etwas anderer Text, etwas andere Melodie! „Forever at home“ ist ein autobiografisches Pandemie-Zwangsisolations-Meisterwerk mit leider Ohrwurmqualität.

Single gerade veröffentlicht

Den berühmten Louis Armstrong im Gepäck, beginnt die einprägsame Nummer schon mit einem heimeligen Zuhausegefühl. Was in den danach kommenden 3 einhalb Minuten kommt, berührt, denn es ist am Ende sowas von wahr!

Die neue Single, die bei Stefan Raabs „Free European Song Contest“ Premiere hatte, ist aber sofort draußen. Ein neues Album ist für August angekündigt.