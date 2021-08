„Rumors“ von Lizzo & Cardi B ist der Hit im Netz! Die besten Twitter-Reaktionen

Lizzos mitreißender Monsterhit "Rumors" feat. Cardi B ist da!

13.08.2021 21:30 Uhr

Heute droppte „Rumors“, die neue Single von Cardi B und Lizzo. Dank des extrem sexy Videsos und der coolen Lyrics explodiert Twitter gerade!

Cardi B (28) hat es wieder geschafft. Ihr Feature mit Lizzo (33) ist schon am Veröffentlichungstag in aller Munde. Ganz zu schweigen von Lizzos furiosem Comeback!

Die modere Frauenhymne hat das Zeug zum Sommerhit 2021. Mit viel nackter Haut, Mut und Ehrlichkeit und einem fetten Sound aus der Hitschmiede von Mark Ronson überzeugt die megafette Single auch die User auf Twitter.

Hier sind die besten ersten Reaktionen zu „Rumors“. Und hier geht’s direkt zum mitreißenden Video!

Fans fordern „Herkules“-Movie für Lizzo

Okay, Chris Hemsworth (38) kann seine Bewerbung zurückziehen, denn Twitter hat gesprochen. Nach Lizzos phänomenalen Look in „Rumors“ wollen sie die Sängerin als weibliche Herkules in einem Live-Action-Movie sehen.

CAST LIZZO AS A MUSE IN THE LIVE ACTION HERCULES MOVIE NOW #Rumors pic.twitter.com/TRJKziJika — jimmy (@jdonohue91) August 13, 2021

Eine gottverdammte Hymne

Lange musste eine Frau bedeckt, nett und bestenfalls Jungfrau sein. Diese langweiligen Zeiten neigen sich zum Glück rasch dem Ende zu. Songs wie „Rumors“ fungieren als gottverdammte Hymen, die Frauen überall lautstark mitsingen und damit zeigen können: „Ich will einfach nur ich sein. Ich kann schlafen mit wem ich will und wann ich will.“

WAP 2.0

Boah, wir alle dachten, dass Cardi B nach „WAP“ keine größere Bombe platzen lassen kann – und jetzt kommt „Rumors“. Trotz seiner sehr schmutzigen Bedeutung schaffte es „WAP“ zum Sommerhit 2020. Gelingt der Rapperin im Fahrwasser von Lizzo mit „Rumors“ wieder ein solcher Mega-Erfolg?

Lizzo lobt Cardi B

Übrigens: Auf die Frage, was sie an der Rapperin liebe, erklärte Lizzo in einem Gespräch mit Zane Lowe für „Apple Music 1“: „Cardi B ist das Nonplusultra. Für mich hat sie es immer richtig gemacht. Alles, was sie gesagt hat, jede Art und Weise, wie sie reagiert hat, weil weißt du, warum? Es liegt daran, dass sie sich die ganze Zeit treu geblieben ist. Sie ist eine Pionierin. Sie können ihre Fähigkeiten nicht leugnen. Sie ist ein Superstar. Sie hat das Spiel für viele von uns, viele Frauen, für immer verändert. Ich glaube nicht einmal, dass sie merkt, dass sie das tut, weil es einfach so ist, als würde sie einfach nur erfolgreich sein wollen. Sie versucht, Geld zu verdienen. Sie will ein glückliches Leben führen. Sie folgt einfach ihrem Herzen. Das ist es, was ich an ihr liebe.“

Und Lizzo war sofort dazu entschlossen, mit der 28-jährigen Cardi zusammenzuarbeiten, sobald sich die Möglichkeit ergab.

Dazu sagte sie: „Es gab niemanden sonst dafür. Es gab buchstäblich niemanden. Von dem Tag an, an dem die Tinte auf ihrem Atlantic-Vertrag getrocknet war, meinte ich: ‚Bitte lasst mich einen Song mit Cardi B aufnehmen.‘ Sie ist einfach lustig. Ich mag lustige Leute und sie kann rappen.“ (LaKrim/Bang)