Victoria Beckham will nie nie nie wieder ein Spice Girl sein

Victoria Beckham hat eine Rückkehr zu den Spice Girls ausgeschlossen. Die Spice Girls planen angeblich eine Welttournee im nächsten Jahr, um ihr 25-jähriges Jubiläum zu feiern.

Die 46-jährige Modedesignerin soll sich jedoch entschieden haben, ihren Bandkolleginnen Geri Horner, Mel B, Mel C und Emma Bunton nicht beizutreten. Dies teilte ein Insider gegenüber „Daily Star Online“ mit: „Victoria wird immer ein Spice Girl bleiben und liebt die Mädchen sehr, aber aufgrund anderer Verpflichtungen wäre es ihr nicht möglich, mit ihnen auf Tournee zu gehen.”

Welttour nach Corona

Melanie C und ihre Bandkolleginnen haben sich bereits im vergangenen Jahr für eine Tournee durch Großbritannien wiedervereinigt, jedoch war bereits bei dieser Reunion Victoria nicht mit von der Partie.

Mel C hatte in einem kürzlichen Interview erklärt, sie hoffe, dass sich die Spice Girls nach dem Ende der Coronavirus-Pandemie für eine Welttournee zusammentun. Damals äußerte sie auch die Hoffnung, dass Victoria vielleicht mit dabei sein könnte – dieser Wunsch wird nun wohl aber nicht in Erfüllung gehen.