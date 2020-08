05.08.2020 19:10 Uhr

Frauke Ludowig: Ganz viel neuer Fuß-Content für die Hater

Vor zwei Wochen postete Frauke Ludowig einen Schnappschuss aus dem Urlaub, auf dem sie lediglich mit einem roten Badeanzug bekleidet und einen Drink in der Sonne posiert.

Doch ihre Follower und Fans hatten nur Augen für ein Körperteil von Frauke Ludowig: Ihre Füße. Denn die Moderatorin hat überdurchschnittlich lange Zehen und die wurden unfreiwillig zur Lachnummer der Instagram-Follower.

Ihre Follower scheuten natürlich nicht davor, bei Frauke nachzuhaken und einer schreibt: „Tolle Frau, aber was ist denn mit deinem Fuß passiert?“ Einige vermuten sogar, dass sie mit Photoshop nachgeholfen hat und ihre Füße deswegen etwas verformt sind.

Frauke kontert

Nachdem ihr Urlaubsbild für so viel Furore gesorgt hatte, fühlte sich Ludowig einige Tage später dazu genötigt, sich zu ihren Füßen zu äußern. Auf Instagram veröffentlichte sie einen langen Text und schrieb: „Meine Füße. Die, die mich seit vielen Jahren durch mein schönes Leben tragen. Gesund sind. Vielleicht sind es nicht die Schönsten. Aber sie gehören zu mir und ich liebe sie, ohne Wenn und Aber!“

Und weiter: „Ich bin seit so vielen Jahren in der Öffentlichkeit, mir macht das nix aus! Aber was macht solches Bodyshaming wohl mit Menschen, die nicht so ein dickes Fell haben?“

Auch interessant:

Neue Videos

Seitdem lässt Ludowig keine Gelegenheit aus, um ihre Füße in voller Pracht in den sozialen Netzwerken zu präsentieren. Die letzten Tage postete sie allerhand Videos und Fotos von ihren Füßen. Ein Träumchen für alle Fuß-Fetischisten.

Sie scheint sich regelrecht einen Spaß daraus zu machen, ihre Hater auf die Schippe zu nehmen und kann eindeutig über den um sie entstanden Fuß-Hate zu lachen.

Galerie

Ihre Fans stehen hinter ihr

In ihren Kommentaren finden sich jedoch nicht nur Hater, sondern auch viele Fans, die hinter der führenden Klatschtante von RTL und ihren langen Zehen stehen. Einer schreibt zum Beispiel: „Ich habe selten eine Frau gesehen die mit 56 so gut aussieht. Die langen Beine…und die Fuße finde ich auch schön – keine Frage. Lange Zehen sind sexy!“

Zuspruch von Kolleginnen

Auch Kollegin Ruth Moschner äußerte sich dazu: „Jemanden wegen seines Äußeren zu beurteilen, sagt mehr über den Schreiber aus. Oberflächlich! Kleingeistig! Dumm! Armselig. Ich denke, es gibt diesen Menschen für eine Millisekunde das Gefühl von Überlegenheit, bevor sie sich wieder klein fühlen müssen. Selbstbewusste, große Menschen haben sowas nicht nötig. Deswegen kann man diesen „Hatern“ einfach nur „ein kleines bisschen Liebe“ wünschen, wie die Ärzte es schon so schön besungen haben.“