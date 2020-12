11.12.2020 17:30 Uhr

So sexy ist Madonnas Tochter Lourdes Ciccone!

Lourdes Ciccone ist die älteste Tochter von Pop-Ikone Madonna. In letzter Zeit war es sehr ruhig um die 24-Jährige. Jetzt sind heiße Bilder von Madonnas bildhübscher Tochter aufgetaucht.

Madonnas Tochter Lourdes Ciccone (24) startet als Model gerade richtig durch und auch in der Liebe läuft es für die 24-Jährige mehr als gut. Derzeit urlaubt Lourdes mit ihrem Langzeit-Freund in Mexiko und präsentiert dabei stolz und ohne Hemmungen ihren Traumkörper.

Auf Wolke sieben

Lourdes und ihr Freund Jonathan Puglia sind seit 2017 ein Paar. Jetzt genießen die zwei Verliebten einen romantischen Pärchenurlaub in Mexiko Tulum. Der Fotograf und das Model können auf den neusten Bildern gar nicht die Finger voneinander lassen.

Verliebt wie am ersten Tag

Kuschelnd und knutschend turteln Lourdes und Jonathan im kristallblauen Wasser am Strand von Tulum. Sie spazieren am Strand, schwimmen im Meer und relaxen gemeinsam in der Sonne. Die zwei scheinen nach drei Jahren immer noch auf Wolke sieben zu schweben.

Rasieren? Nein danke!

Madonna und ihre Tochter sind sich in einem Punkt sehr ähnlich. Ihre Einstellung zur Körperpflege. Beide halten wenig von der uns vorgelebten Schönheitsidealen immer perfekt glatt rasiert zu sein. Lourdes zeigt ihre unrasierten Achseln selbstbewusst in einem neon gelben Bikini.

So heiß ist ihr neuer Werbedeal

Lourdes ist derzeit das neue Werbegesicht des Modelabels „Juicy Couture“. Gemeinsam mit Plus Size Model Ashley Graham modelt sie für das Label. Auf Instagram postete das Label ein super heißes Foto der 24-Jährigen. Darauf zu sehen ist Lourdes mit roten Haaren, wie sie verführerisch in die Kamera schaut.

So sexy war ihr Modeljob bei Desigual

Im letzten Jahr ergatterte Lourdes einen Modeljob von der etwas anderen Sorte. Sie war Teil einer Orgie. Veranstalter des Sex-Spektakels war dabei die Bekleidungsfirma „Desigual“. Die Designer der Marke überlegten sich für die Präsentation der neuen Trends in Miami nämlich mal etwas anderes.

