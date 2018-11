Dieter Bohlen: Wie gut kennst den „DSDS“-Juror?

Samstag, 24. November 2018 18:16 Uhr

Modern Talking machte ihn berühmt: Schon als kleiner Junge wusste Dieter Bohlen, dass die Musik sein Leben ist. Durch das Zusammentreffen mit Thomas Anders wurden die beiden mit Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ über Nacht zu Stars. Seit 16 Jahren ist er „DSDS“-Juror und sucht mit prominenten Kollegen nach Nachwuchskünstlern. Derzeit ist er wieder in der Jury von „Das Supertalent“ zu sehen.

Denkst du, du weiß genug über den Musiker, um diese 10 Fragen richtig zu beantworten? Dann teste dein Wissen jetzt!



Quelle: pinterest.com 1. Wie viele Lebensgefährten und Ehefrauen hatte er? Neun Fünf Sieben Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 2. Wann haben sich Dieter und Verona Feldbusch wieder versöhnt? 2007 2004 2013 Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 3. Wie heißt seine zweite Autobiografie? Bohlen spricht sich aus Nichts als die Wahrheit Hinter den Kulissen Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 4. Was hat er studiert? Betriebswirtschaftslehre Biologie Musikwissenschaft Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 5. Ordne seine Kinder von dem Ältesten bis zum Jüngsten ein. Marc, Marvin, Marielin, Maurice, Amelie, Maximilian Marc, Marvin, Maurice, Marielin, Amelie, Maximilian Marvin, Marc, Marielin, Amelie, Maurice , Maximilian Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 6. Beende das Bohlen-Zitat: „Der Nachteil bei dir ist, dass... ...du einfach scheiße bist." ...du kein Talent hast." ...du keinen Vorteil hast." Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 7. Wie lange hielt seine erste Beziehung mit Naddel? 5 Jahre 4 Monate 9 Wochen Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 8. Wann haben sich Dieter Bohlen und Thomas Anders das erste Mal getroffen? 1977 1994 1983 Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 9. Wie hat er sich bereits zwei Mal gebrochen? Arm Penis Schienbein Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 10. Welchen Spitznamen hat Janina Youssefian nach ihrem sexuellen Erlebnis mit Dieter? Teppichluder Perserflittchen Janny Richtig! Falsch! - Teile das Quiz um deine Ergebnisse zu sehen! Facebook Facebook Verrate uns wer du bist, um deine Ergebnisse zu sehen! Zeig meine Ergebnisse >> Dieter Bohlen Quiz Du hast %%score%% von %%total%% Fragen richtig beantwortet! Teile deine Ergebnisse Diesen Beitrag Teilen Du kannst es besser? Langeweile?