Andrej Mangold über den Sex mit Eva Benetatou und Jenny Lange

07.09.2021 13:30 Uhr

In der neuen Folge "Kampf der Realitystars" wird es schlüpfrig: Andrej Mangold plaudert ganz unverblümt über den Sex mit seiner Ex-Freundin Jenny Lange und seiner Ex-Flamme Eva Benetatou!

Andrej Mangold ist aktuell Kandidat in der zweiten Staffel von „Kampf der Realitystars“ und spricht ganz ungeniert über seine Zeit als ehemaliger „Bachelor“ und was bei den sogenannten Dreamdates wirklich gelaufen ist.

Was lief zwischen Andrej und den Mädels?

Wir erinnern uns zurück: 2019 suchte Andrej als „Der Bachelor“ im TV nach der großen Liebe. Bei den damaligen Dreamdates waren noch Jennifer Lange, Eva Benetatou und Vanessa Prinz im Rennen und mit allen Dreien verbrachte er ein spannendes Date und eine spannende Nacht zusammen.

Anders als bei Datingsendungen wie „Are you the One“ oder auch „Love Island“ wird beim „Bachelor“ noch ein großes Geheimnis daraus gemacht, was eigentlich hinter verschlossenen Türen zwischen dem Rosenkavalier und seinen Kandidatinnen läuft.

Andrej hatte Sex mit Eva!

Erst nach dem Finale, in dem Andrej sich für Jenny entschied und Eva einen Korb verpasste, packte die Verschmähte aus und erzählte, dass sie während des Dreamdates Sex mit Andrej hatte.

Und das bestätigte Andrej in der neuen Folge von „Kampf der Realitystars“ nun auch und packte weitere Details über seine „Bachelor“-Zeit aus. Denn nicht nur mit Eva wurde er intim! Denn auch seine spätere Auserwählte Jenny und er ließen es beim Dreamdate krachen.

Mit zwei Frauen Sex gehabt

Bei „Kampf der Realitystars“ zeigt sich Mitstreiterin Kader Loth neugierig und sagt: „Was bei Andrej interessant wäre: Was beim ‚Bachelor‘ im Backsage-Bereich gelaufen ist.“ Und auch Gino Bormann fragt explizit: „Hast du Geschlechtsverkehr gehabt?“

„Das ist ja bekannt“, kontert Andrej! Gemeint ist wohl seine Liebesnacht mit Eva! Doch Gino will es genauer wissen und fragt: „Mit einer oder mit mehreren“, daraufhin zeigt Andrej nur wortkarg eine Zwei mit den Fingern. Damit bestätigt Andrej, dass auch zwischen ihm und der späteren Gewinnerin Jenny beim Dreamdate mehr lief als nur Küssen und Quatschen!

Jenny ist nun übrigens neu liiert und happy mit dem Sänger Dari. Was die wohl zu Andres Sex-Talk bei „Kampf der Realitystars“ sagt?

(TT)