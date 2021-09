„Are You The One?“: Diese Perfect Matches sind auch nach der Show ein Paar

"Are You The One?": Diese Perfect Matches sind auch nach der Show ein Paar

18.09.2021 19:17 Uhr

Der „Are You The One?“-Ableger „Are You The One - Realitystars in Love“ hat mit der Wiedersehens-Show ein Ende gefunden und nun wollen alle wissen: Wer hat auch im echten Leben zueinander gefunden?

Neben einem Preisgeld, welches die Kandidaten im Finale ledier nicht gewinnen konnten, gab es bei „Are You The One – Realitystars in Love“ natürlich auch noch den Preis der großen Liebe. Wenn man 21 liebeshungrige und Reality-TV-erprobte Kandidaten aufeinander loslässt, dann dürfte es doch ein Leichtes sein, unter den Kandidaten ein paarungswilliges Pendant zu finden – oder? Perfect Match hin oder her: Was wurde aus den AYTO-Promi-Pärchen nach den Dreharbeiten?

Aurelia und Danilo

Sowohl Aurelia, als auch Danilo, blieben der Wiedersehens-Show fern. Trotzdem hält sich weiterhin hartnäckig das Gerücht, dass die beiden ein Paar sind. Melina, Aurelias beste Freundin, wollte sich, von Sophia Thomalla darauf angesprochen, nicht zum Thema äußern.

Auch wenn die beiden kein Perfect Match waren, soll es bei ihnen fernab der Kameras gefunkt haben, denn sie wurden bereits in einem gemeinsamen Urlaub erwischt. Vielleicht gibt es bald ein großes Liebes-Outing…

Eugen und Finnja

Eugen und Finnja turtelten während AYTO heftig herum und es bahnte sich etwas Ernstes an, bis herauskam, dass Finnja eine verhängnisvolle Liebesnacht mit Diogo hatte. Da dies vor „Are you the one?“ war, hielten es sowohl Diogo, als auch Finnja nicht für nötig, den unwissenden Eugen davon zu unterrichten. Für Letzteren ein heftiger Vertrauensbruch und er kappte die Verbindung zu Finnja.

Nach der Show hat Finnja allerdings nicht sofort aufgegeben: „Ich habe es sehr lange danach noch versucht“, berichtet sie in der Sendung, doch vergeblich: „Ich habe mir viel Mühe gegeben, weil ich schon sehr großes Interesse an Eugen hatte. Aber es hat trotzdem leider zu nichts geführt.“

Diogo und Vanessa

Vanessa scheint Diogo seine Geheimniskrämerei verziehen zu haben, denn auch sie erfuhr nur durch Sophia Thomalla, dass Diogo und Finnja eine sexuelle Vorgeschichte hatten.

Nach der Sendung waren Diogo und Vanessa gemeinsam im Urlaub, er erklärt aber: „Wir sind aber immer noch kein Paar!“ Genauso sieht es auch Vanessa: „Ich von meiner Seite will es langsam angehen lassen“, erklärt die Fitness-Influencerin den aktuellen Beziehungsstand zu Diogo. Was nicht ist, kann also noch werden und die beiden sind auf einem guten Weg!

Manuel und Walentina

In der Sendung ließ Manuel es krachen und bandelte mit Steffi, Kathi, Finnja und Walentina an, nach den Dreharbeiten scheint er sich auf Walentina versteift zu haben, denn er erklärt: „Walentina und ich hatten nach der Sendung ein bisschen mehr Kontakt. Wir waren auch zusammen im Urlaub.“

Trotzdem sind die beiden nicht zusammen, denn es gab einen Vorfall: Nachdem Manuel mit einer anderen Frau geredet hat (ja, lediglich geredet), warf Walentina ihn um vier Uhr Nachts aus ihrer Wohnung. Wie es mit den beiden weitergeht, steht in den Sternen!

Josua und Sarah

Josua und Sarah hatten sich bei AYTO von Anfang an aufeinander eingeschossen und hielten auch, trotz diverser Differenzen (Grund war Josuas massive Eifersucht), aneinander fest. Nach der Show sollen sie über mehrere Wochen versucht haben, eine Beziehung aufzubauen, doch irgendwann fiel auch bei ihnen der Groschen: Sie passen einfach nicht zueinander.

Die „Trennung“ soll laut Josua nicht im Guten verlaufen sein und beide machen sich nach wie vor große Vorwürfe. Er kündigte auf Instagram an, bald ein langes Statement dazu machen zu wollen. Es bleibt also spannend!

Walentina und Jill

Walentina und Jill waren während der AYTO-Staffel dicke Freundinnen – die Betonung liegt auf waren. Denn nach der Show folgte der Bruch. Walentina warf Jill nämlich vor, sie habe sich an einen Mann rangemacht, an dem sie eigentlich Interesse gehabt hätte.

„Als Freundin spannt man einer Freundin nicht den Typen aus“, klagt Walentina an. Doch Jill schießt zurück: „Das stimmt absolut nicht. Da war gar nichts und es war klar, dass du jetzt wieder aus einer Mücke einen Elefanten machen wirst.“ Das Ende vom Lied, die ehemaligen BFFs sind sich nun spinnefeind!

Jill und Alex

Jill und Alex waren das einzige Paar, dass es im Boom-Boom-Raum regelmäßig krachen ließ. Obwohl Alex rein optisch eigentlich nicht Jills Beuteschema entsprach, begann sie, Gefallen an ihm zu finden.

Nach der Show sollen die beiden noch eine Nacht voller Sex im Hotel verbracht haben, doch von Alex‘ Seite aus war kein weiteres Interesse vorhanden, Jill noch näher kennenzulernen.

Hat Tommy eine Freundin?

Tommy bandelte während der Sendung mit Melina an und auch die schien nicht abgeneigt. Doch während der Wiedersehens-Sendung deutete Kandidatin Jacky an, dass Tommy eine Freundin haben soll.

Der erklärt, dass er seine jetzige Freundin Sandra zwar schon vor AYTO kannte, während der Dreharbeiten aber definitiv Single war. Kurz nach Drehschluss kam er dann aber mit seiner heutigen Freundin Sandra zusammen. Aha, da musste auch Sophia Thomalla die Stirn runzeln.

(TT)