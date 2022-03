Nach Insta-Funkstille: Nathalie Volk postet neun Beiträge an nur einem Tag!

Anna Mank | 21.03.2022, 17:51 Uhr

Nathalie Volk 2017

Am Sonntag postete Nathalie Volk auf Instagram gleich neun Beiträge. Die Kommentarfunktion hat sie ausgestellt, und so mancher Fan dürfte sich gerade fragen: Ist mit der jungen Schauspielerin alles in Ordnung? Denn das, was Nathalie zu den Fotos schreibt, klingt zum Teil extrem emotional …

Wirklich aktiv war Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk (25) auf Instagram nie. Eher unregelmäßig postete die Wahl-New-Yorkerin dort Selfies, Video-Kostproben ihres schauspielerischen Könnens und Fotos, die sie inspirieren.

Am Sonntag war es mit Nathalies üblicher Social-Media-Zurückhaltung allerdings vorbei: Gleich neun Beiträge an nur einem Tag postete das Model auf der Social Media Plattform. Schaut man sich die Inhalte genauer an, fragt man sich allerdings: Ist bei der Nachwuchs-Schauspielerin alles okay?

Die Captions wirken mysteriös

Zunächst postet Volk, die sich vor einiger Zeit den Künstlernamen Miranda DiGrande zulegte, das Video einer Frau, die ein Kind im Arm hält und die Flagge der Ukraine schwenkt. Hinter ihr aufgebaut: einige Dosen mit Babynahrung. Das Foto kommentiert Nathalie mit den ukrainischen Worten für „Bin froh, dass ich helfen konnte.“

Dann folgt der Blick aus ihrem Schlafzimmer, das Volk schon zuvor postete. Das Model schreibt dazu: „Frühaufsteher“. Es folgen einige der typischen Volk’schen Glam-Fotos. Doch nicht die stark bearbeiteten Aufnahmen sind es, die so manchen Fan in Sorge versetzen dürften. Vor allem die Captions wirken fast schon ein wenig mysteriös. Zu einem Foto, das Nathalie Volk mit roten Lippen in einem Bett liegend zeigt, schreibt sie: „Politique de l’intime“, übersetzt „Datenschutzbestimmungen“. Was sie damit meint, verrät sie nicht.

Nathalie Volk spricht von den Narben auf ihrer Seele

Während einige Unterschriften kämpferisch und positiv rüberkommen („Mutter des Rock’n’Roll“ oder „Licht und Liebe“), wirkt vor allem die Caption zu einem Bikini-Foto der Schauspiel-Studentin besorgniserregend. Volk schreibt: „Leben und Tod, Energie und Frieden. Wenn ich heute aufhöre, war es das trotzdem wert. Selbst die schrecklichen Fehler, die ich gemacht habe und die ich ungeschehen machen würde, wenn ich könnte. Die Schmerzen, die mich verbrannt und Narben auf meiner Seele hinterlassen haben – es war das alles wert. Dafür, dass ich hier wandeln durfte, von der Hölle auf Erden, dem Himmel auf Erden, zurück, hinein, darunter, hindurch, darüber.“

Ein weiteres Selfie, ebenfalls am Sonntag gepostet, kommentiert der „Germany’s Next Topmodel“-Star: „Das Leben ist eine Komödie für die, die denken. Und eine Tragödie für die, die fühlen.“

Nathalies letzter Post ist ein weißer Schriftzug auf schwarzem Grund: „Alpha Frauen laufen nicht mit dem Rudel.“

Nathalie Volk: Die Königin der Neuanfänge

Steht ER ihr jetzt bei?

Puh. Das alles klingt sehr emotional, so, als wüsste das Model gerade nicht, wohin mit seinen Gefühlen. Kein Wunder – nach zwei gescheiterten Beziehungen in kurzer Zeit und dem unerwarteten Comeback mit Versandhaus-Millionär Frank Otto (64) gleicht Nathalies Leben derzeit einer Achterbahnfahrt.

Die Kommentarfunktion hat Nathalie Volk übrigens ausgestellt. Vermutlich wären neugierige Kommentare ihrer Follower im Moment einfach zu viel für sie.

