Sylvana Wollny und Florian Köster sind verlobt

Sylvana Wollny und Florian Köster

20.09.2021 10:22 Uhr

Was für tolle Nachrichten! Sylvana Wollny und ihr Lebenspartner Florian Köster haben sich nach zehn Jahren Beziehung verlobt. Auf Instagram gab die Mutter von zwei Kindern die freudige Neuigkeit bekannt.

Sylvana Wollny (29) und Florian Köster (33) sind ein absolutes Traumpaar – Seit vielen Jahren sind die beiden ein fester Bestandteil der beliebten Doku-Soap „Die Wollnys“. Gemeinsam haben die Turteltauben bereits eine kleine Familie gegründet. An ihrem Jahrestag dem 17.09.2011 wagten die Eltern von zwei Mädchen nun den nächsten Schritt: Sie sind verlobt.

Sylvana hat Ja gesagt

Bei den Wollny-Stars Sylvana und Florian leuten schon bald die Hochzeitsglocken. Der Freund der Blondine hat die Fragen aller Fragen gestellt – und sie hat Ja gesagt. Das verrät die Braut in spe stolz auf ihrer Social-Media-Seite. „Ich kann es immer noch nicht glauben, aber du hast mich schon wieder zum glücklichsten Mädchen auf der ganzen Welt gemacht. Dieses Gefühl als du vor mir auf die Knie gegangen bist ist einfach unbeschreiblich. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin. Ich liebe Dich“, kommentierte die 29-Jährige ein Foto, welches sie und ihren Liebsten kurz nach dem romantischen Antrag zeigte.

So romantisch war sein Antrag

So emotional wie der Instagram-Post der zweifach Mama, war auch die große Verlobung der zwei Reality-Darsteller. Auf dem Bild , dass kurz nach dem Ereignis geknipst wurde, strahlen Sylvana und ihr Florian breit in die Kamera. Beide halten riesige bunte Blumensträuße in den Händen, hinter ihnen ist alles mit weißen und roten Luftballons in Herzform geschmückt. Der Fachangestellte für Lagerlogistik hat sich also richtig was einfallen lassen, für seine Herzensdame. Auch Schwiegermama Silvia Wollny (56) ist ganz aus dem Häuschen. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie das gleiche Bild. „Ich bin stolz auf euch“, schrieb die „Promi Big Brother“-Gewinnern dazu.

Die Familie Wollny

Sie hatten eine schwere Zeit

Die glücklichen Neuigkeiten kommen gerade richtig, denn erst vor kurzem, durchlebte das Paar eine schwere Zeit. Florian musste in einer Not-Op die Gallenblase entfernt werden. Für die zukünftigen Eheleute ein harter Schicksalsschlag. Heute hat sich der 33-Jährige von dem Eingriff erholt, gesundheitlich ist der begeisterte Hobby-Handwerker wieder topfit. Sylvana und Florian können sich jetzt also voll ganz und auf ihre bevorstehende Hochzeit fokussieren.

Sylvana feierte Abnehmerfolg

Auf dem Bild, welches die Verlobten zeigte, sticht aber nicht nur die perfekt geschmückte Location ins Auge. Wollny-Tochter Sylvana präsentierte sich super schlank und in Topform. Denn in den vergangenen Monaten hat sie einiges an Gewicht verloren. Auf Instagram teilte sie ihren unglaublichen Erfolg mit ihren Fans. Ein Vorher-Nachher Foto bewies den unglaublichen Abnehmerfolg der Influencerin. Darauf zu sehen war die Braut in spe im Sommer 2020 und ein Jahr später im Jahr 2021. Die Blondine hat sichtlich abgenommen und ist zurecht stolz auf das tolle Ergebnis.

(TSK)