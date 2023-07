Verwirrung um DSDS-Start: Katja Krasavice schießt gegen Dieter Bohlen!

Redaktion Video | 19.07.2023, 12:10 Uhr

Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ könnte nicht wie gewohnt in diesem Herbst, sondern erst Anfang 2024 an den Start gehen. Und, keine Geringere als Ex-DSDS-Jurorin Katja Krasavice meint, das hat etwas mit Dieter Bohlen zutun.