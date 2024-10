Film 20th Century Studios: Arbeit an ,Alien: Romulus’-Sequel

Cailee Spaeny and David Jonsson - Alien: Romulus - 20 Century Fox / Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.10.2024, 16:00 Uhr

Bei 20th Century Studios soll ein ,Alien: Romulus‘-Sequel in Entwicklung sein.

Der Sci-Fi-Horrorfilm mit Cailee Spaeny und David Jonsson in den Hauptrollen versetzte die Fans in Angst und Schrecken, als er im August in die Kinos kam.

Und jetzt hat Studiochef Steve Asbell bekannt gegeben, dass das Unternehmen derzeit versucht, die beiden Schauspieler und Regisseur Fede Alvarez für einen weiteren Film zurückzuholen. Asbell verriet in einem Interview gegenüber ,The Hollywood Reporter‘: „Wir arbeiten gerade an einer Idee für eine Fortsetzung. Wir haben unseren Deal mit Fede noch nicht ganz abgeschlossen, aber wir werden es machen, und er hat eine Idee, an der wir arbeiten. Die beiden Überlebenden Rain und Andy, die von Cailee Spaeny und David Jonsson gespielt werden, waren echte Highlights des Films. Und deshalb denke ich mir immer: ,Wow, wo möchten die Leute sie als nächstes sehen?‘ Wir wissen, dass es Aliens geben wird. Wir wissen, dass es großartige Horrorszenen geben wird.“ Das ,Alien‘-Franchise hat zudem ein Crossover mit der ,Predator‘-Serie gegeben, wobei die beiden gruseligen Kreaturen 2004 in ,Alien vs. Predator‘ und der Fortsetzung ,Requiem’ aus dem Jahr 2007 aufeinandertrafen.