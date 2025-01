Stars Adam Devine: Er scherzt über seine Gewichtsabnahme

Bang Showbiz | 13.01.2025, 16:00 Uhr

Adam Devine scherzte darüber, dass er abgenommen habe, falls Marvel oder DC ihn für eine Rolle als Superheld haben möchten.

Der 41-jährige ,Pitch Perfect‘-Schauspieler hat an „Sympathiegewicht“ zugelegt, als seine Frau Chloe Bridges (33) im vergangenen Februar mit ihrem ersten Baby, ihrer Tochter Beau, schwanger war.

Seitdem hat der Komiker die Pfunde jedoch wieder verloren und witzelte, dass er sich auf einen Anruf von einem der Filmstudios für Superheldenfilme vorbereitet habe. Adam erzählte in einem Gespräch mit ,PEOPLE‘: „Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Jahr in einem so guten Rhythmus bin, dass ich einfach dabei bleiben will. Und für mich ist es gut, wo ich bin.“ Der Darsteller fügte hinzu: „Ich versuche nicht, super schlank zu werden. Ich will einfach an einem Ort sein, wo ich antworten kann, wenn Marvel mich anruft. Wenn mein Telefon klingelt und [DC-Co-CEO] James Gunn dran ist und sagt: ‚Hey, wir sind bereit, dich ins DC-Universum aufzunehmen‘, dann könnte ich sagen: ‚Hey, gib mir ein paar Monate und ich werde da sein.’“ Der ,Intern‘-Star nahm während der Schwangerschaft seiner Partnerin zuvor 28 Pfund zu und erkannte sich im Spiegel selbst nicht wieder.