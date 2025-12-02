Stars Adam Sandler findet es schwer, seine Teenager-Töchter zum Lachen zu bringen

Adam Sandler at Hustle premiere - Getty - June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler bezeichnet es als Herausforderung, seine Kinder zum Lachen zu bringen.

Adam Sandler gesteht, dass seine Kinder nicht immer positiv auf seine Witze reagieren.

Der ‚Happy Gilmore‘-Star hat mit seiner Frau Jackie die Töchter Sadie (19) und Sunny (17). Er gab zu, dass es inzwischen schwerer geworden sei, die Teenager zum Lachen zu bringen.

Im Gespräch mit David Letterman in ‚My Next Guest Needs No Introduction‘ gestand Adam: „Früher haben sie leichter gelacht. Jetzt sind sie älter und beurteilen dich ein wenig. Ich höre schon: ‚Oh, sag das nicht.'“ Dennoch sei es für den Komiker immer noch das „Größte“, seine Kinder lachen zu sehen. „Man ist am glücklichsten, wenn sie glücklich sind“, erklärte er.

Der 59-Jährige ist an der Seite von George Clooney in dem neuen Film ‚Jay Kelly‘ zu sehen. Adam erinnerte sich daran, wie der Hollywood-Star dafür sorgte, dass er und seine Familie sich während der Dreharbeiten in Italien und London wohlfühlten. „In Europa kennt Clooney einfach alles. Er ist so großzügig. Er hat sich um meine Familie gekümmert“, erzählte er. „Sein Geburtstag fällt auf denselben Tag wie der meiner Tochter Sadie, also wollten an diesem Tag alle, dass es um George geht, und George sagte: Der ganze Tag gehört Sadie.“

Der Schauspieler verriet, dass Sadie auch in ‚Jay Kelly‘ zu sehen ist. Im Laufe der Jahre hätten seine Töchter in einigen seiner Filme Rollen übernommen. „Meine Freunde hatten alle zur gleichen Zeit Kinder, also sind sie zusammen auf den Sets aufgewachsen. Und heute wissen Kinder viel über das Filmemachen und so weiter. Das ist großartig“, schwärmte er. „Sie waren schon in vielen Filmen, diesen Sommer haben sie in zwei verschiedenen Filmen mitgespielt.“ Adams Frau, mit der er seit 2003 verheiratet ist, spielte ebenfalls in mehreren seiner Filme mit.