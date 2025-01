Stars Adam Scott: Sein Serienerfolg bringt Schattenseiten mit sich

Adam Scott in "Severance," now streaming on Apple TV+ - Severance BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.01.2025, 16:00 Uhr

Adam Scott schlüpft in der zweiten Staffel der Sci-Fi-Serie ,Severance‘ erneut in die Hauptrolle des Mark Scout.

Der Schauspieler sprach jetzt darüber, wie er selbst versucht, sein privates und sein berufliches Ich zu trennen.

Die hochgelobte Sci-Fi-Serie kehrt mit ihrer zweiten Staffel zurück zu Apple TV+. Darin ist der Star erneut als Mark Scout zu sehen, einer Rolle, die ihn auch persönlich beeinflusste. Scott erzählte im aktuellen Interview mit der Agentur teleschau: „Die Idee, Arbeit und Identität so radikal voneinander zu trennen, ist faszinierend. Ich denke, es stellt auf extreme Weise die Frage, wer wir sind, wenn wir nicht arbeiten – und ob unser berufliches Ich wirklich so getrennt von unserem privaten Ich existieren kann.” Durch seine Arbeit am ,Severance‘-Set hat auch Adam seine eigene Work-Life-Balance hinterfragt. Der 51-jährige US-Amerikaner, der mit Ehefrau Naomi Scott zwei Kinder hat, verriet nachdenklich: „Ich habe kaum eine Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Ich liebe meine Arbeit und bin entweder am Set oder zu Hause bei meiner Familie. Das erfüllt mich, aber ich frage mich manchmal, ob das gesund ist oder ob ich vielleicht Tennis lernen sollte.” Gleichzeitig ergänzte der Prominente lächelnd, dass er sich jedoch nie einen anderen Beruf vorstellen könnte, denn: „Ich liebe es, an Filmsets zu arbeiten. Es ist immer noch unglaublich für mich, dass diese Welten rein künstlich sind. Es fühlt sich an wie Magie.”