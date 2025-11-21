Musik Aerosmith veröffentlichen erste neue Musik seit über einem Jahrzehnt auf gemeinsamer EP mit Yungblud

Yungblud/Aerosmith One More Time album - Outside Organisation - September - 2025 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 18:00 Uhr

Aerosmith sind mit ihrer ersten neuen Musik seit über zehn Jahren zurück und haben sich für die gemeinsame EP ‚One More Time‘ mit Yungblud zusammengetan.

Die heute (21. November) erschienene, fünf Tracks umfassende Veröffentlichung vereint zwei Generationen des Rock – durch brandneues Material und eine neu interpretierte Klassikeraufnahme. Die Sammlung enthält vier Originalsongs, die von Aerosmith und Yungblud gemeinsam geschrieben wurden, wobei Steven Tyler und Yungblud sich durchgehend die Vocals teilen. Gitarrist Joe Perrys unverkennbarer Sound bildet das Rückgrat der EP. Neben den neuen Songs beinhaltet die EP auch einen 2025-Remix des Aerosmith-Klassikers ‚Back in the Saddle‘, neu aufgenommen mit Yungblud. ‚One More Time‘ ist ab sofort digital verfügbar, zusätzlich erscheinen limitierte Vinyl-, CD- und Kassetteneditionen.

Die EP folgt auf die Kontroverse um Yungblud und Aerosmiths Tribute-Auftritt für Ozzy Osbourne bei den MTV Video Music Awards. Der 28-jährige Musiker – bürgerlich Dominic Harrison – stand im September gemeinsam mit Extreme-Gitarrist Nuno Bettencourt sowie Tyler und Perry auf der Bühne, um dem im Juli im Alter von 76 Jahren verstorbenen Black-Sabbath-Frontmann zu gedenken. Der Auftritt stieß teils auf Kritik: The-Darkness-Gitarrist Dan Hawkins bezeichnete ihn als „einen weiteren Nagel im Sarg des Rock ’n’ Roll“. Sein Bruder Justin ergänzte auf seinem YouTube-Kanal ‚Justin Hawkins Rides Again‘: „Yungblud scheint sich als natürlicher Erbe von Ozzys Vermächtnis positioniert zu haben, obwohl er mit den wirklich wichtigen Dingen nichts zu tun hatte.“

Yungblud und Ozzys Sohn Jack Osbourne reagierten später in Jacks Podcast ‚Trying Not To Die‘. Der ‚I Think I’m Okay‘-Musiker sagte: „Das Seltsamste daran war, dass ich einfach nur mein Bestes für deinen alten Herrn geben wollte, weil er mir so ein Geschenk gemacht hat. Wenn Leute versuchen, diesen Spirit zu intellektualisieren – sechs Musiker auf der Bühne, die sagen: ‚Ich liebe dich, Mann‘ –, dann ist das einfach verbittert und eifersüchtig.“ Jack wiederum betonte, dass diese Kritiker „überhaupt nicht wussten“, wie sehr Yungblud in Ozzys Leben involviert war.