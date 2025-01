Stars Alexander Klaws: Nach 8 Jahren Pause ist er als Tarzan zurück

Alexander Klaws - 03.02.17 - Koeln - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2025, 14:00 Uhr

Alexander Klaws kehrt zu seinen Wurzeln zurück – oder besser gesagt, zu seinen Lianen.

Der erste ‚Deutschland sucht den Superstar‘-Sieger, der die Musikshow 2003 gewann, hat sich seitdem eine beachtliche Karriere aufgebaut; nicht nur als Sänger und Schauspieler, sondern auch als Musical-Darsteller. Jetzt kehrt er nach fast einem Jahrzehnt wieder in seine Rolle als Tarzan zurück.

Am 25. Januar feierte Alexander Klaws sein Comeback: Er steht endlich wieder als Tarzan in dem beliebten Musical auf der Bühne. Nachdem er die Rolle schon einmal 2010 im Stage Theater Neue Flora in Hamburg und 2016 im Stage Metronom Theater in Oberhausen verkörperte, spielt er sie nun ein drittes Mal im Stage Palladium Theater in Stuttgart. Ob er die Rolle erneut einnehmen will, war für den Star wohl eine leicht beantwortete Frage. Er erklärte gegenüber dem ‚Presseportal‘: „Die Show das erste Mal nach so einer langen Zeit wieder zu spielen, war deshalb sehr ergreifend. Ich habe dabei auch ganz fest an meinen ältesten Sohn Lenny gedacht, der mich immer als Tarzan sehen wollte und während meiner Trainingsphase und der Probenzeit mitgefiebert hatte.“

Außerdem ist Alexander Klaws mit ‚Tarzan‘ auch emotional verbunden, denn bei dem Musical lernte er seine spätere Ehefrau Nadja kennen, der er 2019 das Ja-Wort gab. Er fügte hinzu: „Rückblickend kann ich sagen, dass ‚Tarzan‘ das Beste ist, was mir passieren konnte, denn diese Show war der Beginn mit meiner großen Liebe Nadja Scheiwiller: Bei Disneys ‚Tarzan‘ habe ich meine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt drei wundervolle Kinder habe.“ Nadja, die damals die Rolle der Jane spielte, habe Alexander nicht nur das Herz gestohlen, sondern ihm als Flugtrainerin auch „das Fliegen beigebracht“.