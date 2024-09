Wow-Auftritt beim Venedig-Filmfestival Amal und George Clooney: Date-Night auf dem roten Teppich

Amal und George Clooney beim Filmfestival in Venedig. (ili/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 08:22 Uhr

Amal und George Clooney strahlten bei den Filmfestspielen von Venedig um die Wette. Der preisgekrönte Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin kehrten am Sonntag zur Premiere seines neuen Film "Wolfs" zurück - und das natürlich mit Stil.

Das Power-Paar Amal (46) und George Clooney (63) absolvierte am Sonntagabend anlässlich der Premiere seines neuen Film "Wolfs" (Dt. Kinostart: 27. September) beim Filmfestival in Venedig mal wieder einen echten Hingucker-Auftritt.

Er kam klassisch, sie in der Trendfarbe des Sommers

Der preisgekrönte Schauspieler erschien auf dem roten Teppich in einem klassischen schwarzen Anzug. Dazu kombinierte er eine passende schwarze Fliege und elegante Schuhe.

Die Menschenrechtsanwältin an seiner Seite, mit der Clooney seit zehn Jahren verheiratet ist, erschien dagegen in einem strahlenden Statement-Look in der Trendfarbe des Sommers: Buttergelb. Das armfreie und bodenlange Kleid in diesem besonderen hellen Farbton bestach zusätzlich durch ein Stäbchen-Mieder, einen kaskadenförmigen, gerüschten Rock und viel Spitze. Mit Tropfenohrringen, die unter ihrem langen brünetten Haar hervorlugten, und einer glitzernden Box-Clutch setzte sie dem auffallenden Dress weitere Akzente hinzu.

Das Paar posierte auf dem roten Teppich mit George Clooneys "Wolfs"-Kollegen Brad Pitt (60) – an dessen Seite er auch in der "Ocean's"-Trilogie (2001, 2004, 2007), "Burn After Reading" (2008) und "Geständnisse – Confessions of a Dangerous Mind" (2002) spielte – sowie mit Pitts Freundin Ines de Ramon (31).

Wie das "People"-Magazin" berichtet, folgte der Auftritt der vier auf dem roten Teppich auf ein gemeinsames Abendessen am Samstag (31. August), im Ristorante Da Ivo in Venedig.

Amal und George Clooney verbindet viel mit der Lagunenstadt

Die Clooneys haben in Venedig neben seinem neuesten Filmprojekt auch Privates zu feiern. Am 27. September werden die Eltern zweier Kinder (geb. 2017) ihr zehnjähriges Hochzeitsjubiläum einläuten. Vor den Traualtar schritt Amal Alamuddin in der italienischen Stadt in einem maßgeschneiderten französischen Spitzenkleid von Oscar de la Renta. Am Tag danach erschien sie in einem weißen Cocktailkleid mit bunten Blüten von Giambattista Valli Couture.

Ein weiterer Meilenstein des Paares in der Lagunenstadt ist etwa der gemeinsame Auftritt bei der "Suburbicon"-Premiere 2017. Es war der erste Paarauftritt bei einer öffentlichen Veranstaltung seit der Geburt der Zwillinge Alexander und Ella, die inzwischen sieben Jahre alt sind. Im August 2023 nahmen die Clooneys an den jährlichen DVF Awards der Modedesignerin Diane von Fürstenberg (77) teil, wo Amal mit dem DVF Leadership Award ausgezeichnet wurde.