Film Amazon MGM übernimmt kreative Kontrolle über ‚James Bond‘

Barbara Broccoli and Michael G. Wilson - September 2021 - Famous - No Time To Die Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2025, 17:00 Uhr

Amazon MGM Studios übernehmen die kreative Kontrolle über das ‚James Bond‘-Franchise.

Die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli gaben am Donnerstag (20. Februar) die überraschende Ankündigung bekannt, dass sie sich von der Filmreihe zurückziehen werden, aber ein neues Joint Venture mit dem Studio gegründet haben, um die geistigen Eigentumsrechte an ‚James Bond‘ zu verwalten. Alle drei Parteien bleiben Mitinhaber des Franchise.

Michael erklärte in einer Stellungnahme: „Mit meiner 007-Karriere, die sich über fast 60 unglaubliche Jahre erstreckt, ziehe ich mich aus der Produktion der ‚James Bond‘-Filme zurück, um mich auf Kunst- und Wohltätigkeitsprojekte zu konzentrieren. Daher sind Barbara und ich uns einig, dass es an der Zeit ist, dass unser vertrauenswürdiger Partner, Amazon MGM Studios, James Bond in die Zukunft führt.“ Barbara fügte hinzu: „Mein Leben war dem Erhalt und der Weiterentwicklung des außergewöhnlichen Erbes gewidmet, das Michael und mir von unserem Vater, Produzenten Cubby Broccoli, übergeben wurde. Ich hatte die Ehre, eng mit vier unglaublich talentierten Schauspielern zusammenzuarbeiten, die 007 gespielt haben, und mit Tausenden von wunderbaren Künstlern innerhalb der Branche. Mit dem Abschluss von ‚No Time to Die‘ und Michaels Rücktritt von den Filmen fühle ich, dass es nun Zeit ist, mich auf meine anderen Projekte zu konzentrieren.“

Das Studio fühlt sich „geehrt“, die kreative Kontrolle über das geliebte Franchise zu übernehmen. Mike Hopkins, Leiter von Prime Video und Amazon MGM Studios, erklärte, dass ‚James Bond‘ seit der ersten Vorstellung vor über 60 Jahren einer der ikonischsten Charaktere der Filmunterhaltung sei. Das Studio sei außerdem dankbar gegenüber dem verstorbenen Albert R. Broccoli und Harry Saltzman, die ‚James Bond‘ in die Kinos weltweit brachten, sowie Michael G. Wilson und Barbara Broccoli für ihr unermüdliches Engagement und ihre Rolle dabei, das Erbe des Franchises fortzusetzen, das von Legionen von Fans weltweit geschätzt wird: „Wir sind geehrt, dieses wertvolle Erbe fortzusetzen, und freuen uns darauf, die nächste Phase des legendären 007 für das weltweite Publikum einzuleiten.“

Amazon erwarb MGM im Jahr 2022 und übernahm nicht nur einen umfangreichen Katalog von mehr als 4.000 Filmen und 17.000 TV-Shows, sondern auch die Rechte, alle ‚James Bond‘-Filme zu vertreiben. Der letzte Bond-Film, ‚No Time to Die‘ von 2021, war Daniel Craigs letzter Auftritt als der elegante Spion, und sein Nachfolger wurde noch nicht bekannt gegeben.