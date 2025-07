Stars Amira Aly: Für ein ganz bestimmtes Treffen ist sie Oliver Pocher sehr dankbar

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2025, 14:00 Uhr

Amira Aly teilte im Podcast von Barbara Schöneberger eine rührende Geschichte über ihren Vater und ihren Ex-Mann Oliver Pocher.

Viele erinnern sich noch an ihren früheren Namen: Von 2019 bis 2024 war sie als Amira Pocher bekannt. Nach der Scheidung von Oliver Pocher vor etwa einem Jahr trägt die Moderatorin wieder ihren Geburtsnamen, was jedoch noch nicht allen bewusst ist, wie sie in der Sendung ‚Frühstück bei Barbara‘ verriet. Jedoch erklärte sie in dem Gespräch mit Barbara Schöneberger (51), dass es sie wirklich freue, wieder Amira Aly zu heißen. „Das war wie eine Befreiung für mich“, so Amira. Sie fühlte sich mit dem Namen Pocher nicht mehr verbunden.

Schöneberger merkte an, der Name Amira Marijam Aly klinge wie ein Künstlername und wollte wissen, woher er komme. Amira erklärte, dass der Name arabisch sei: „Amira ist ein muslimischer Name und mein Vater ist Ägypter.“ Sie erzählte dann, dass sie ihren Vater seit ihrem dritten Lebensjahr nicht mehr gesehen hatte und ihn erst nach 23 Jahren in Ägypten wieder traf. Das Treffen mit ihm und ihrer Familie beschreibt Amira als das emotionalste Erlebnis ihres Lebens und sagte: „Es war wie eine Folge von ‚Vermisst‘.“

Die Reise nach Ägypten hat ihr Oliver Pocher ermöglicht, nachdem er gesehen hatte, wie sehr sie darunter litt, ihren Vater nicht zu kennen. „Er hat gemerkt, dass ich darunter litt. An Geburtstagen habe ich immer gehofft, dass er mich anruft“, erinnerte sich Amira. Schließlich schlug Oliver vor: „Warum fliegen wir nicht einfach nach Ägypten? Du wirst es dir nie verzeihen können, wenn du das nicht machst.“

Amira Aly und Oliver Pocher heirateten 2019, trennten sich 2023 und reichten ein Jahr später die Scheidung ein. Sie haben zwei gemeinsame Söhne. Derzeit ist Amira mit dem Moderator Christian Düren (35) zusammen.