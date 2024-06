"Marie fängt Feuer" Amira Pocher freut sich über Gastrolle in Heimatfilm-Serie

TV-Star Amira Pocher stellte erneut ihre Schauspielkünste unter Beweis. (tj/spot)

SpotOn News | 01.06.2024, 12:34 Uhr

Amira Pocher zeigt sich begeistert über eine Gastrolle in der ZDF-Heimatfilmserie "Marie fängt Feuer". Bei ihrem Einsatz war sie ganz in ihrem Element und verkörperte eine Influencerin.

Vor der Kamera zu stehen ist für Amira Pocher (31) nichts Neues. Bisher trat sie dabei jedoch vor allem als Moderatorin in Erscheinung, derzeit etwa für das Boulevardmagazin "Prominent!" beim Sender VOX. Erste Erfahrungen als Schauspielerin sammelte sie 2023 mit einer Gastrolle in der ZDF-Serie "Das Traumschiff", an der auch ihrer Noch-Ehemann Oliver Pocher (46) mitwirkte. Einige Monate vor der Ausstrahlung der Episode am 1. Januar 2024 hatte das Promipärchen für eine schlagzeilenträchtige Trennung gesorgt.

"Es war mir eine absolute Freude"

Wie Amira Pocher nun auf ihrem Instagram-Account verkündete, übernahm sie vor wenigen Tagen nochmals eine kleine Rolle in einer deutschen TV-Serie. Dort jubelte sie: "Es ist offiziell!! Ich durfte in eine sehr besondere Rolle bei 'Marie fängt Feuer' im ZDF schlüpfen. Vielen Dank an @madefor_film und an alle Beteiligten, es war mir eine absolute Freude."

Neben ihre frohe Botschaft platzierte sie ein mit fröhlicher Musik unterlegtes Video, dass sie in spaßigen Situationen mit den Darstellern und der Film-Crew während der Dreharbeiten für die ZDF-Heimatfilmserie zeigt.

In ihrer eigentlichen Gastrolle ist sie dabei nicht zu sehen. Wie die Produktionsfirma "Madefor Film" jedoch auf ihrem eigenen Instagram-Account verriet, spielt die "wunderbare Amira Pocher" in der gedrehten Episode eine Influencerin. Wann die mit ihr abgedrehte Folge zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.