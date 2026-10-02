Stars Andrea Berg: Überraschende Worte über Helene Fischer und Florian Silbereisen

Andrea Berg - 07.01.17 - Berlin - Eventpress Golejewski BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 14:00 Uhr

Die Sängerin äußert sich freimütig über ihre berühmten Schlagerkollen.

Andrea Berg nahm bei ‚Inas Nacht‘ kein Blatt vor den Mund.

In der am Donnerstag (1. Oktober) ausgestrahlten Ausgabe der ARD-Sendung stellte sich die 60-Jährige den Fragen von Moderatorin Ina Müller – unter anderem ging es um Bergs Vermögen. Müller griff eine Publikumsfrage auf, die auf einem Bierdeckel notiert worden war: „Wer ist reicher, du oder Helene Fischer?“ Berg antwortete prompt: „Ich.“ Gleich darauf relativierte sie ihre Einschätzung mit einem schmunzelnden „Glaube ich“. Konkrete Vermögenszahlen nannte die Sängerin nicht.

Als Müller wissen wollte, welcher Mann aus der Schlagerwelt Berg besonders gefalle, fiel die Antwort zunächst wenig schmeichelhaft aus. „Haben wir überhaupt ’nen schönen? Sei mal ehrlich!“, entgegnete die 60-Jährige. Müller brachte daraufhin Florian Silbereisen ins Gespräch. Berg erklärte, der Moderator und Sänger sei für sie „zu klein“. Sie kenne ihn als Freund und „den sehe ich nicht so als Mann“. Das Publikum reagierte mit Gelächter. Berg verteidigte sich mit den Worten: „So habe ich es nicht gemeint! Er ist nicht mein Beuteschema.“

Auch zu Giovanni Zarrella äußerte sich die ‚Du hast mich tausendmal belogen‘-Künstlerin. Er sei zwar „hübsch“, sei aber nicht ihr Typ. Im weiteren Gespräch richtete Berg den Blick auf ihre eigene Karriere und die Situation jüngerer Schlagerstars. „Wo willst du dich heute als Schlagersänger etablieren?“, fragte sie mit Blick auf die Veränderungen in der Musikbranche. Ihren eigenen Erfolg empfinde sie nach wie vor als Glück: „30 Jahre wollen die Menschen meine Musik.“ Für nachrückende Künstler seien die wirtschaftlichen Bedingungen ihrer Einschätzung nach schwieriger: „Mit Platten verdienst du kein Geld mehr.“