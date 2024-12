Stars Andrew Garfield schwärmt von Popstar Chappell Roan

Andrew Garfield - November 2024 - Avalon - Marrakech Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2024, 16:00 Uhr

Der Hollywood-Star outet sich als großer Fan der 26-jährigen Sängerin.

Andrew Garfield lobt Chappell Roan dafür, „der Welt Grenzen zu setzen“.

Der Schauspieler ist ein großer Fan des Albums ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ des 26-jährigen Popstars und verrät, dass er sich die ganze Platte jeden Morgen anhört.

Im Interview mit ‚MTV UK‘ zählt der ‚Spider-Man: No Way Home‘-Darsteller seine Lieblingssongs auf: „Ich habe in den letzten 48 Stunden darüber gesprochen. ‚Red Wine Supernova‘ macht mich fertig. ‚Good Luck, Babe!‘ Natürlich ‚Pink Pony Club‘. ‚HOT TO GO!‘ natürlich.“

Der Hollywood-Star gesteht: „Ehrlich gesagt höre ich mir das ganze Album jeden Morgen im Fitnessstudio von vorne bis hinten an. Es ist ein geniales Album. So etwas hat es schon lange nicht mehr gegeben.“

Der 41-Jährige reiht sich in die Liste der Stars ein, die Chappell dafür loben, dass sie das unangemessene Verhalten von einigen übereifrigen Fans anprangert. „Die Art und Weise, wie sie der Welt Grenzen setzt, wird für die Leute wirklich inspirierend sein“, zeigt er sich beeindruckt.

Die Popsängerin, die mit bürgerlichem Namen Kayleigh Rose Amstutz heißt, hat im letzten Jahr einen kometenhaften Aufstieg erlebt und hat offen darüber gesprochen, dass sie sich bei Begegnungen mit Fans „unsicher“ fühlte. Auf Instagram schrieb die Musikerin: „Bitte hört auf, mich anzufassen. Bitte hört auf, meiner Familie und meinen Freunden gegenüber seltsam zu sein. Bitte hört auf, Dinge über mich zu vermuten. Es gibt immer mehr als das. Ich habe Angst und bin müde.“