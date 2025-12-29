Stars Anna Heiser: Emotionaler Rückblick auf 2025

Gerald Heiser and his wife Anna at RTL Telethon Huerth Nov 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2025, 14:00 Uhr

Die ehemalige 'Bauer sucht Frau'-Kandidatin teilt bewegende Worte zum Jahresende.

Anna Heiser teilt zum Jahresende einen nachdenklichen Instagram-Post.

2025 war für die ‚Bauer sucht Frau‘-Bekanntheit und ihren Mann Gerald Heiser ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Nach Eheproblemen beschlossen die beiden im Februar, ihre Farm in Namibia aufzugeben und stattdessen nach Polen zu ziehen. Seit August sind sie damit beschäftigt, sich in Annas Heimatland mit ihren zwei Kindern ein neues Leben aufzubauen.

Auf Instagram ließ die Influencerin die vergangenen zwölf Monate nun Revue passieren. „2025 – unser bisher schwierigstes Jahr“, schrieb sie zu einem Foto, das sie eng an ihren Mann gekuschelt zeigt. An Neujahr 2025 hätten die beiden gezweifelt, „ob wir es schaffen, unsere Ehe zu retten“. In mehreren anderen Fotos dokumentierte Anna ihren Umzug nach Polen.

Ende Oktober habe Gerald einen Arbeitsvertrag in ihrer neuen Heimat unterschrieben. Zu einem abschließenden Foto des Paars vor dem Weihnachtsbaum erklärte Anna: „Wir haben es überstanden. Wir haben zueinander zurückgefunden. Wir sind glücklich.“

Neben der Fotoreihe verfasste die 35-Jährige außerdem einen langen Beitrag. Es sei ihr „unglaublich schwer gefallen“, den Jahresrückblick zu erstellen. „Jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftigt habe, haben mich die Gefühle mit voller Wucht eingeholt“, gestand sie. „Ich weiß nicht einmal genau, ob ich diesen Rückblick für euch gemacht habe, oder vielleicht mehr für mich… um all das zu verarbeiten, was dieses Jahr mit uns gemacht hat.“

Die zweifache Mutter spüre eine „tiefe Dankbarkeit“ für ihre Familie und Freunde. „Dieses Jahr hat uns an unsere Grenzen gebracht. Aber es hat uns nicht auseinandergerissen“, betonte sie. „Wir sind noch hier. Gemeinsam. Und das ist alles andere als selbstverständlich.“