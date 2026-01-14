Stars Anna-Maria Ferchichi und Bushido feiern Liebes-Comeback

Anna-Maria Ferchichi Bambi Awards in Wiesbaden Nov 2011 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 14:00 Uhr

Neustart für das Promi-Paar: Nach mehreren Monaten räumlicher Trennung haben sie wieder zueinander gefunden.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind wieder zusammen.

Ihre Liebe überwindet alle Hindernisse: Nach monatelanger räumlicher Trennung haben die Stars wieder zueinander gefunden. „Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar“, bestätigte die Influencerin gegenüber ‚Bild‘. Im November hatte Anna-Maria enthüllt, dass das Duo bereits seit einem halben Jahr getrennt lebe. „In dem Moment, als wir das ausgesprochen hatten, schauten wir uns beide an und sagten: Das sind wir doch nicht“, schilderte sie. „Wir gehören doch zusammen. Wir lieben uns und müssen das hinbekommen.“

Rückblickend ist die 44-Jährige der Meinung, dass sie und ihr Mann viel aus der Beziehungskrise gelernt haben. „Es war richtig, dass wir ab Juni 2025 für ein halbes Jahr getrennt gewohnt haben. Wir haben uns trotzdem jeden Tag gesehen, auch wegen der Kinder. Vor allem aber haben wir offen über unsere Probleme geredet“, erzählte sie.

Dank vieler ehrlicher Gespräche konnten sie ihre Ehe schließlich retten. Anna-Maria zeigte sich dankbar für das rücksichtsvolle Verhalten des Rappers. „Anis hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Es gab keinen Streit, keine Eifersucht, keine neuen Partner, keine Forderungen“, enthüllte sie. Dafür sei Bushido „zu selbstbewusst“. Die achtfache Mutter fügte hinzu: „Er wusste, dass er mich sonst verloren hätte.“

Mittlerweile leben die beiden wieder unter einem Dach und planen den gemeinsamen Umzug nach München. „Die Möbel kommen in acht Wochen. Anis hilft mir, wo er kann. Wir freuen uns sehr auf diesen Neuanfang in einer neuen Stadt“, zeigte sich Anna-Maria aufgeregt.