Film Anna Sawai schwärmt über ihre Rolle als Yoko Ono

Screen Actors Guild Awards 2025 - Anna Sawai - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2026, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin findet es sehr "bedeutungsvoll", die Frau von John Lennon in den Beatles-Biopics zu spielen.

Anna Sawai bezeichnet es als „sehr bedeutungsvoll“, Yoko Ono in den kommenden Beatles-Biopics zu verkörpern.

Die 33-jährige Schauspielerin wird die Künstlerin in Sam Mendes‘ geplanter Filmquartett-Reihe über die „Fab Four“ darstellen und zeigte sich begeistert von dem Projekt, in dem sie neben Harris Dickinson als John Lennon zu sehen sein wird. Im Gespräch mit ‚People‘ verriet sie: „Es ist einfach aufregend, weil Yokos Geschichte für mich so inspirierend ist und viele Menschen die wahre Person hinter ihr gar nicht kennen. Sie ist eine unglaubliche Künstlerin.“

Außerdem sei Yoko eine unabhängige Frau gewesen, weshalb sie bei vielen aneckte. „Sie wollten John für sich allein, und sie wurde zu einem leichten Ziel. Für mich ist es sehr bedeutungsvoll, ihre Geschichte erzählen zu dürfen“, ergänzte die ‚Shogun‘-Darstellerin. Auf die Frage, was sie an ihrer Figur besonders schätze, antwortete Anna: „Wie mutig sie ist. Oh mein Gott, ich liebe sie. Sie ist so cool.“

Rückblickend fühlen sich die vergangenen Jahre für Anna wie „ein Traum“ an, nachdem ihre Karriere stark an Fahrt aufgenommen hatte und sie für ihre Rolle als Lady Mariko in ‚Shogun‘ sowohl mit einem Emmy als auch einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. „Es ist genau das, was ich immer machen wollte, und ich darf Geschichten erzählen, die mir wirklich etwas bedeuten“, schwärmte sie. „Wenn ich an vor ein paar Jahren zurückdenke, habe ich noch vorgesprochen und einfach die Rollen angenommen, die ich bekam. Jetzt habe ich Wahlmöglichkeiten – und dafür bin ich unglaublich dankbar.“

Die Beatles-Biopics, die im April 2028 am selben Tag erscheinen sollen, werden außerdem Barry Keoghan als Ringo Starr, Paul Mescal als Paul McCartney und Joseph Quinn als George Harrison zeigen. Annas Besetzung wurde im November bekannt gegeben – gemeinsam mit Saoirse Ronan, Mia McKenna Bruce und Aimee Lou Wood. Saoirse Ronan wird die Fotografin Linda Eastman (später McCartney) spielen, Mia McKenna Bruce übernimmt die Rolle von Maureen Starkey geb. Cox, und Aimee Lou Wood wird als Pattie Boyd zu sehen sein.